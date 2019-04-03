Гороскоп на сегодня: Козерогам нужно готовиться к переменам, а Стрельцам – расслабиться

Астрологический прогноз на 3 апреля для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: Pixabay

Овен

Поблагодарите всех тех, кто когда-либо помогал вам в достижении профессиональных успехов, в противном случае удача от вас отвернется.

Телец

Привычный режим работы поможет вам наиболее эффективно рассчитать свои возможности, при этом оставив время и для восполнения сил.

Близнецы

Сейчас вы стоите перед выбором, какому именно новому проекту дать зеленый свет. Оцените это с точки зрения перспектив, открывающихся перед вами.

Рак

Не будьте слишком серьезны: ваша деловитость может выглядеть неумело и даже неестественно. Будьте собой, так проще найти пути решения всех проблем.

Лев

Продемонстрируйте все свои лучшие качества. Вполне возможно, что скоро на службе произойдут какие-либо приятные изменения, будьте к ним готовы.

Дева

Обстоятельства могут сложиться так, что судьба дела, на благо которого вы трудитесь, будет зависеть только от вас. Не упустите шанс добиться желаемого.

Весы

Не стоит сегодня переоценивать свои силы. Это может отрицательно отразиться на финансовом положении. Возможно, вам стоит обратиться за помощью.

Скорпион

Помощь друзей и коллег станет хорошим подспорьем в работе. Впрочем, с другой стороны, она может оказаться ударом по самолюбию.

Стрелец

Если вы чувствуете себя опустошенным, постарайтесь немного расслабиться, на работе пока все отлично, так-то вы можете подумать и о себе любимом.

Козерог

Случайная встреча может существенно повлиять на дальнейшее течение вашей карьеры. Готовьтесь к переменам, они обязательно будут к лучшему.

Водолей

Будьте в центре событий, старайтесь не пропустить ни одну полезную новость. Все данные, которые к вам поступят, можно использовать для своей выгоды.

Рыбы

Нынче особенно удачными будут покупки для дома. Вы сумеете приобрести то, о чем давно мечтали, причем удара по кошельку сумеете избежать.

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