Гороскоп на сегодня: Козерогам пора подвести итоги, а Водолеям сильно повезет

Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня

Овен

Сегодня кто-то решит, что имеет право давать вам советы, касающиеся работы. Если вам это не интересно — не постесняйтесь прервать собеседника.

Телец

Тратить слишком много времени для решения одной проблемы не стоит, постарайтесь разнообразить ваши трудовые занятия и делать небольшие перерывы.

Близнецы

Возможно, это не очень заметно, но шеф ценит вас как практически незаменимого сотрудника и ждет от вас новых идей и свершений. Не разочаруйте его.

Рак

Сегодня вам будет грустно и одиноко, и даже работа не сможет отвлечь вас от грустных мыслей. И все же постарайтесь найти позитив в том, что вас окружает.

Лев

Давно пора внести разнообразие в вашу личную жизнь. Самое время заняться поиском нового партнера. С его появлением ваша жизнь станет ярче.

Дева

Если вам действительно не нужна помощь — скажите об этом прямо, иначе результаты могут оказаться весьма неутешительными.

Весы

Чем скорее вы справитесь с непосредственными обязанностями, тем лучше. Долгожданный отдых уже близок, и его нужно провести без мыслей о работе.

Скорпион

Преуспевающий бизнесмен должен быть отличным собеседником, не забывайте об этом, когда сегодня вам придется общаться с новыми партнерами.

Стрелец

Сегодня вас ожидает множество противоречивых событий, и вам даже покажется, что кто-то специально строит вам козни. На самом деле это не так.

Козерог

Неплохой день для того, чтобы подвести итоги. Хотя бы промежуточные. Выяснив, что удалось, а что нет, вы будете знать, куда двигаться дальше.

Водолей

С чего бы ни начался этот день, но сегодня вы будете необыкновенно везучи. Не дайте ни одной минуте этого замечательного дня пропасть даром.

Рыбы

Вы уже набрали нужный темп, поэтому можно позволить себе немного расслабиться и подумать о будущем, об отпуске, например.