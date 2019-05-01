Гороскоп на сегодня: Львам не стоит быть инициативными, а Рыб ожидает интересный день

Астрологический прогноз на 1 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: Pixabay

Овен

Дело, над которым вам предстоит трудиться, потребует гораздо больше времени и сил, чем вы рассчитывали. Будьте терпеливы и сосредоточьтесь на работе.

Телец

Звезды не рекомендуют вам слишком серьезно относиться к какой бы то ни было деятельности. Если что-то не получается – отложите на время, лучше переждать, чем все испортить.

Близнецы

Ваши близкие вряд ли помогут вам в выполнении служебных обязанностей. Впрочем, если вы все же получите какой-то совет, вполне можете его обдумать на досуге.

Рак

Сегодня вас все, словно специально, захотят вывести из себя нечеткими формулировками по поводу интересующего вас вопроса. Постарайтесь разобраться в ситуации как можно скорее.

Лев

В этот день вам не стоит брать инициативу в свои руки. Позвольте кому-то другому руководить, но этому человеку вы обязательно должны доверять, иначе на хороший результат можете не рассчитывать.

Дева

Если сегодня вам предстоит принятие важного решения, настоятельно рекомендуется проконсультироваться со специалистами. Самостоятельно вы, скорее всего, не справитесь.

Весы

От принятого сегодня решения зависит ваше будущее. Поэтому не пользуйтесь советами даже самых близких людей, думайте и решайте сами. Ваша судьба в ваших руках.

Скорпион

Сегодня у вас появится возможность найти себе новый стабильный источник заработков. Поэтому в ближайшем будущем вы не будете испытывать материальных затруднений.

Стрелец

У вас на службе в скором времени начнутся не самые приятные дни. Придется снова отвечать за чужие ошибки. Подготовьтесь к такому повороту событий, чтобы принять его во всеоружии.

Козерог

Если в кругу сослуживцев вы чувствуете себя не в своей тарелке, когда затрагиваются некоторые темы, может, лучше о них и вовсе не говорить? Найдите нейтральные темы для беседы.

Водолей

Не переутомляйтесь и не засиживайтесь на работе, иначе вы не сделаете ничего того, что смогли бы сделать днем на свежую голову. Кроме того, платить больше за рвение вам не станут.

Рыбы

Сегодня вас ожидает интересный день, который поможет укрепить веру в собственные силы и научит не бояться браться за самые сложные дела. Вас ждет успех, не сомневайтесь.

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