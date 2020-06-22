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Гороскоп на сегодня: Львам нужно добавить в жизнь романтику, а Дев ждет насыщенный день

Сегодня, 05:27

Астрологический прогноз на 22 июня для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на понедельник, 22 июня 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 июня 2020 года, для Овна

Вас ждет не очень удачный период для заключения сделок или подписания договоров. Лучше уделите время делам, которые не требуют от вас много сил и нервов. В решении финансовых вопросов лучше не горячится и не рубить с плеча.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 июня 2020 года, для Тельца

Сегодня важно научиться контролировать свои слова и не совершать эмоциональных поступков. Они могут быть слишком вызывающими и только усугубить ваше положение. Лучше займитесь дыхательными практиками, которые помогут восстановить душевное равновесие.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 июня 2020 года, для Близнецы

Сегодня вашим главным заданием станет принятие себя и обеспечение положительными эмоциями. Только таким образом вы сможете стать счастливым человеком. А вечер стоит провести в приятной компании своих друзей или родственников.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 июня 2020 года, для Рака

Заниматься сегодня слишком важными делами не стоит – лучше перенесите их на другой день. Главное, что сегодня важно не делать – не тратить время на негативные эмоции. Общение с друзьями и родственниками подарит хорошее настроение.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 июня 2020 года, для Льва

Сегодня не стоит принимать никаких судьбоносных решений, лучше займитесь делами душевными. Можете почувствовать некий спад в любовных отношениях, но отчаиваться не стоит. Лучше проявите инициативу и добавьте немного романтики, чтобы снова привлечь в свою жизнь любовь и страсть.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 июня 2020 года, для Девы

День обещает быть насыщенным и активным, благодаря вашей энергии, которая будет бить ключом. Не давайте никому пустых обещаний и будьте предельно спокойными, чтобы не нервничать и не растрачивать свою энергию впустую.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 июня 2020 года, для Весов

Вы можете легко собраться с мыслями и медленно, но уверенно двигаться к своей цели. Решить все накопившиеся дела сможете решить быстро, чем удивите даже сами себя. Конфликтные ситуации, выяснения отношений и ссоры лучше избегать, иначе можете испортить себе настроение на весь день.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 июня 2020 года, для Скорпиона

Сегодняшний день лучше всего провести за наведением порядка: как в делах рабочих, так и домашних. Это позволит вам получить долгожданное душевное равновесие и удовлетворение от проделанной работы.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 июня 2020 года, для Стрельца

Сегодняшний день пролетит для вас как одна минута, но вы успеете сделать много полезных дел. Расслабьтесь и насладитесь жизнью, вам сейчас необходимо немного отдохнуть. Вечер проведите в приятной компании со своими близкими людьми.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 июня 2020 года, для Козерога

Все, за что вы сегодня возьметесь, будет иметь большой успех. Главное – научитесь ставить приоритет и не распыляться на различные мелочи. Причем, это касается не только рабочих дел, а и любовных.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 июня 2020 года, для Водолея

Сегодня не стоит слишком рисковать, лучше заняться проверенными делами. Возможно попадете в стрессовую ситуацию, но это не должно отразиться на вашем настроении. Держите ситуацию и эмоции под контролем, тогда вам будет легко со всем разобраться.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 июня 2020 года, для Рыбы

Сегодня вам все будет даваться легко и просто. Эмоции все же лучше придержать, хотя бы для того, чтобы избежать резких событий и конфликтов. Возможны также новые романтические увлечения.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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