Гороскоп на сегодня: Львам нужно завершить дела, а Девам – устроить праздник

Гороскоп на сегодня, 1 августа, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня. Фото: depositphotos

Овен

Сегодня у вас появится возможность помириться с человеком, с которым давно были в ссоре. Сделайте шаг навстречу, это важно для вас обоих.

Телец

Весь день будет состоять из споров с сослуживцами и обоюдных претензий. Такое положение дел не способствует продуктивной работе.

Близнецы

Нынче вам придется заниматься множеством дел, причем большая часть из них явно не относится к вашим прямым обязанностям, но выполнить их придется.

Рак

Сегодня у вас могут возникнуть недоразумения во время общения с начальством. В ваших интересах не скандалить, а спокойно реагировать на замечания шефа.

Лев

Не время предаваться мечтам, вам нужно трудиться и поскорее завершить все начатые вами дела, которые вы за лето так и не сумели закончить.

Дева

Отличный день для небольшого корпоратива. И даже если нет никакого видимого повода — соберите коллег и отправьтесь куда-нибудь вместе после работы.

Весы

Не сидите сложа руки, чем больше вы сегодня успеете, тем лучше для вас. А для отдыха у вас были выходные, нужно было пользоваться моментом.

Скорпион

Наконец-то наступает благоприятный период, когда вы сумеете все сделать по-своему. И что очень важно — вы сможете ни от кого не зависеть.

Стрелец

Сегодня вам будет непросто убедить себя, что помимо работы есть и другие увлечения и радости. Вам нужно переключится, иначе неоткуда будет черпать силы.

Козерог

Отнеситесь к проблемам философски — просто уж больно день путаный, ничего с этим не поделаешь. Поэтапно вы сумеете со всеми делами справиться.

Водолей

Сегодня вас ждет достаточно сложный день. Вам поручат некое очень ответственное дело, придется придумывать, как его выполнить.

Рыбы

Вы полны сил и желания хорошо поработать, однако почему-то все время ждете, когда вас к этому кто-то подтолкнет. Пора бы вам стать более самостоятельным.