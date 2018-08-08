Гороскоп на сегодня: Львам нужно завершить дела, а Весам надо пораньше уйти с работы

Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака

Овен

Для того, чтобы наладить отношения с коллегами, сегодня будет достаточно устроить небольшой корпоративчик, можно даже не покидая пределов офиса.

Телец

Нынче у вас могут возникнуть непредвиденные проблемы, из-за которых вы можете куда-то опоздать. Поэтому ничего важного на этот день не планируйте.

Близнецы

Сейчас самое время заручиться поддержкой ряда персон, которым вы можете быть интересны. Придется много общаться и излучать позитив.

Рак

Ваш партнер наверняка что-то скрывает, недоговаривает и пытается извлечь наибольшую пользу для себя. Ваша задача выяснить, что именно от вас он скрывает.

Лев

Удачный день для завершения старых неоконченных дел. То, что по каким-то причинам вы отложили в долгий ящик, теперь с легкостью может быть выполнено.

Дева

Не стоит сегодня смешивать домашние дела с рабочими. Это чревато серьезными конфликтами, причем как дома, так и на службе. Будьте осторожны.

Весы

Чем раньше вы покинете офис, тем лучше. Лишь бы неприятностей с начальством из-за этого не возникло, а за остальное можете не переживать.

Скорпион

Сегодня вы можете обнаружить хобби, которое очень сильно вас увлечет. Главное, чтобы вы, будучи полностью поглощенными новым занятием, не забыли о работе.

Стрелец

Не пытайтесь усидеть на двух стульях одновременно: проработайте сначала хотя бы один проект и доведите его до конца, а затем принимайтесь за следующий.

Козерог

Можете позволить себе сбавить темп на работе, а в личной жизни идти на уступки и быть более открытыми. А затем можно будет строить планы на будущее.

Водолей

В ваших интересах сохранить доброжелательные отношения с друзьями и коллегами. Даже если для этого вам предстоит пожертвовать продвижением по службе.

Рыбы

Столкнувшись с какой-либо серьезной проблемой, попробуйте найти опытного и надежного человека, который мог бы вам помочь в ее решении.