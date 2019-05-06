Гороскоп на сегодня: Львам прийдется рисковать, а Скорпионам можно тратить деньги

Астрологический прогноз на 6 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: Pixabay

Овен

Непростой день, особенно для тех, кто занимается подбором персонала. Вы сегодня рискуете ошибиться, поэтому будьте предельно внимательны.

Телец

Самые лучшие идеи придут в голову за пределами офиса. Звезды рекомендуют не сидеть весь день в помещении, а как можно чаще выходить на улицу.

Близнецы

Скука сегодня вам явно не грозит. Но общения тоже бывает слишком много, и ближе к вечеру вам может захотеться побыть наедине со своими мыслями.

Рак

Если в этот день вы услышите о себе нечто малоприятное — не огорчайтесь, если сочтете нужным, попробуйте скорректировать свое поведение.

Лев

Для того, чтобы реализовать задуманное, придется рискнуть. Но только в том случае, если вы чувствуете в себе уверенность для принятия такого решения.

Дева

Сегодня работа заберет все ваше время и силы. Не думайте, что сможете взяться за решение каких-то других вопросов, поэтому даже не начинайте.

Весы

Нынешний день будет очень плодотворным, но придется поработать над собой. Некоторые ваши методы работы давно устарели, от них нужно избавиться.

Скорпион

Сегодня можете тратить деньги на приобретение полезных вещей для дома и приятные сюрпризы семьи, материальное положение сейчас достаточно стабильно.

Стрелец

Не самый благоприятный день для внедрения нововведений. Наверняка вы продумали все не до конца, и вам еще есть к чему стремиться.

Козерог

Постарайтесь разобраться в причинах конфликта, поговорите спокойно с теми, с кем у вас возникли разногласия, тогда сможете исправить ситуацию.

Водолей

Не жалуйтесь на судьбу, поскольку все в ваших руках. Если вы хотите чего-то добиться — нужно действовать, а не ждать, пока кто-то сделает все за вас.

Рыбы

Хороший день для заключения длительных контрактов, планирования командировок. Правда какие-то незначительные мелочи могут сорвать планы.

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