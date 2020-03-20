Гороскоп на сегодня: от Близнецов потребуют быстрых решений, а у Рака будет насыщенный день

Астрологический прогноз на 20 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 марта 2020 года, для Овна

Сегодня вас ожидает активный день, когда смело можно проводить переговоры и заводить новые знакомства. А вот с финансовыми вопросами лучше повременить. Не забудьте также позаботиться о своем здоровье.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 марта 2020 года, для Тельца

Постарайтесь не ставить перед собой сегодня серьезных задач или проводить серьезные переговоры – рискуете остаться не у дел из-за конфликта с начальством. А вот романтические отношения у вас выйдут на новый уровень.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 марта 2020 года, для Близнецов

Будьте внимательны к различным предложениям, ведь от вас могут потребовать быстрого решения. Правильно расставляйте приоритеты и не отвлекайтесь на второстепенные дела.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 марта 2020 года, для Рака

Сегодня день будет настолько насыщен, что пролетит как одна минута. Постарайтесь заниматься сегодня только теми делами, которые приносят удовольствие, а все остальные перенесите на другой день. Уделите время любимому человеку.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 марта 2020 года, для Льва

Постарайтесь избегать любого участия в авантюрах и неоднозначных проектах. Сконцентрируйтесь на делах, которые требуют творческого подхода. Вечером обязательно отдохните в спокойной обстановке.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 марта 2020 года, для Девы

Рабочие вопросы потребуют от вас быстрого решения и творческого подхода. Хороший день для встреч и новых знакомств. Вас ожидает романтический вечер с любимым человеком.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 марта 2020 года, для Весов

Вы сегодня будете обладать невероятной силой и мощной энергией. Главное – расставить приоритеты и не отвлекаться на мелочи. Постарайтесь подарить как можно больше положительных эмоций своим близким – вы и сами получите от этого удовольствие.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 марта 2020 года, для Скорпиона

Правильно распределите сегодня свое время, тогда вы сможете справиться с большим количеством работы. Могут возникнуть ситуации с обидами и недопониманием – постарайтесь не поддаваться этим эмоциям.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 марта 2020 года, для Стрельца

Сегодня любая работа будет выполняться неспешно, размеренно и качественно. Постарайтесь воздержаться от разного рода претензий и сможете получить хороший результат в рабочих делах. Общение будет приятным и продуктивным сегодня.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 марта 2020 года, для Козерога

Постарайтесь сегодня решить все вопросы мирным путем. Так вы сможете убедить окружающих в своей правоте и не спровоцировать конфликт. Можете смело сегодня оформлять документы и заниматься делами. Но вечер освободите для встреч с друзьями и семьей.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 марта 2020 года, для Водолея

У вас сейчас благоприятный период в работе – ставьте перед собой конкретные задачи и достигните успеха. Сегодня смело можете браться за дела, которые давно откладывали.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 марта 2020 года, для Рыб

Сегодня отличный период для составления плана на будущее – пишите, составляйте списки и расписывайте задачи. В отношениях с любимым человеком все спокойно и размеренно – наслаждайтесь компанией друг друга.

Как гороскоп влияет на наличие проблем – смотрите видео:

Читайте также общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака.

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