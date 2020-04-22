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Гороскоп на сегодня: Овна ждет положительный день, а Тельца – противоречивый

Астрологический прогноз на 22 апреля для всех знаков зодиака

Варвара Левская
Сегодня, 05:02

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2020 года, для Овна

Вас ждет сегодня положительный день. Главное – окружите себя правильными людьми с хорошим настроем. Все удачные знакомства в этот день станут очень полезными в будущем.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2020 года, для Тельца

Сегодня вас ждет довольно противоречивый день, когда не все будет происходить по вашему сценарию. Лучше не осуществлять никаких глобальных задумок в любой области – пусть все идет своим чередом.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2020 года, для Близнецов

Сегодня ваше окружение может вас толкать на эмоциональные поступки, а их лучше избегать. Беритесь только за стоящие проекты и ответственность за них также берите на себя. Долги лучше сегодня же отдать.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2020 года, для Рака

Сегодняшний день наполнен общением с различными людьми, как по работе, так и по личным вопросам. Будьте сдержаннее и терпеливее, но смело стройте планы и исполняйте их. Вечером ожидайте сюрприз от любимого человека.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2020 года, для Льва

Все вопросы социального или профессионального характера будут решаться быстро и удачно. Можете смело планировать важные переговоры и заключение сделок. Вечером получите идеальный отдых и хорошую компанию.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2020 года, для Девы

Сегодня все, что вы себе запланировали будет получатся, поэтому можете смело браться за самые сложные проекты. Не выясняйте отношения и избегайте конфликтов – сможете сохранить больше сил на принятие решения.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2020 года, для Весов

Сегодня стоит браться только за самые простые и легкие дела, иначе рискуете наломать дров. Если нужна помощь – не стесняйтесь попросить о ней. На вечер запланируйте с любимым человеком что-то изысканное.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2020 года, для Скорпиона

У вас сейчас удачный день для любых дел связанных с бизнесом и предпринимательством. Не бойтесь совершать ошибки – они будут не серьезными. Сейчас – отличное время для экспериментов. Уделите больше внимания решению финансовых вопросов.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2020 года, для Стрельца

Сегодня проблемы могут возникнуть на ровном месте, поэтому остерегайтесь импульсивных поступков, а также не планируйте на сегодня ничего важного. Окружите себя приятными людьми и хороший вечер вам обеспечен.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2020 года, для Козерога

Проявите сегодня свою активность – это будет полезно не только в работе, а и в личных делах. Отношения с любимым человеком будут искренними и наполненными радостью – воспользуйтесь этим и запланируйте романтический вечер. Все положительное, что вы сегодня отдадите другим людям – вернется к вам сторицей.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2020 года, для Водолея

Деловые переговоры, встречи и заключение сделок – смело можете планировать на сегодня. Лениться сейчас противопоказано – можете упустить хорошее дело. Будьте активнее и любознательнее. Удачный период для романтических отношений.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2020 года, для Рыб

Сегодня вам нужно избегать сложных сделок и переговоров – займитесь тем, что приносит вам удовольствие. Сосредоточьтесь на своих талантах – развивайте их и используйте себе во благо. Уделите внимание своему здоровью.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Читайте также общий гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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