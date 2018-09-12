Гороскоп на сегодня: Овнам не нужно бежать впереди паровоза, а Весы должны себя побаловать

Гороскоп на 13 сентября для всех знаков зодиака

Овен

Вы, похоже, решили набрать немыслимый темп работы. Напрасно, бегать впереди паровоза бессмысленно и не слишком полезно для здоровья.

Телец

Вам придется немало потрудиться, чтобы достичь того уровня, на который вы ориентируетесь. Следует прорабатывать сразу несколько вариантов.

Близнецы

Удачный день для важных встреч в неделовой обстановке. За бокалом вина или чашкой чая можно подписать документы или обсудить новые проекты.

Рак

Сколь бы занимательны ни были темы для разговоров по нерабочим вопросам, нынче от подобных бесед лучше воздержаться. Вечер проведите дома.

Лев

Не используйте сегодня повышенные тоны своего голоса. Это вредно для голосовых связок, а еще многие из этих людей вовсе того не заслуживают.

Дева

Вы пока далеки от верного решения, но можете утешать себя сознанием того, что находитесь на правильном пути. Не доверяйте тому, что кажется очевидным.

Весы

Сегодня вы будете вольной птицей, никакие дела или обязательства не будут вас держать. Летайте в свое удовольствие. Утром побалуйте себя чем-нибудь.

Скорпион

Не стоит чрезмерно доверять первому впечатлению. Оно, возможно и является наиболее ярким, но это не значит, что оно не может быть обманчивым. Бдите!

Стрелец

Если вы сможете выкроить время для того, чтобы устроить вечеринку, или вас пригласят на уже устроенную — успех вам будет обеспечен. Вы душа любой компании.

Козерог

У окружающих, да и у вас лично, может создаться впечатление, что вы единственный человек, понимающий, что происходит. Так оно и будет.

Водолей

Сегодня вы рискуете откусить больше, чем сможете прожевать. Постарайтесь умерить аппетит. Вечером займитесь физическими упражнениями.

Рыбы

Постарайтесь сегодня добиться того, чтобы вас не беспокоили в течение довольно продолжительного времени. Результат вас, да и других, очень порадует.