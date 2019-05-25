Гороскоп на сегодня: Овнам необходим повноценный отдых, а Львам следует провести день в свое удовольствие

Астрологический прогноз на 25 мая для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 25 мая для Овнов Фото: Сегодня

Напряжение, которое вы сдерживали во время работы, сегодня даст о себе знать. Вам необходим полноценный отдых, без вечеринок, шопинга и прочих активностей. Набирайтесь сил, они вам пригодятся.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 25 мая для Тельцов Фото: Сегодня

При поддержке окружающих вы добьетесь колоссальных успехов. Звезды не советуют отказываться от помощи людей, с которыми вы находитесь в хороших отношениях, но опасайтесь завистников.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 25 мая для Близнецов Фото: Сегодня

Стоит вам немного потрудиться и дать себе возможность проявить организаторские способности, и ваша цель окажется в шаговой доступности. Не сбавляйте темп, и вскоре вы добьетесь желаемого.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 25 мая для Раков Фото: Сегодня

Отличный день для принятия ответственных решений. Пока конкуренты отдыхают, вы вполне можете сделать рывок вперед, особенно радует, что этого от вас в данный момент никто не ждет.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 25 мая для Львов Фото: Сегодня

Нынешний день следует провести в свое удовольствие, забыв обо всех заботах. То, что вы давно хотели воплотить, но все время откладывали, – сегодня обязательно нужно попробовать.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на 25 мая для Дев Фото: Сегодня

Пришло время определиться с планами на будущее, ваши постоянные метания неблагоприятно сказываются на продуктивности работы, что в свою очередь не дает вам продвинуться по служебной лестнице.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 25 мая для Весов Фото: Сегодня

Занимайтесь сегодня самыми обычными делами. Ничего необдуманного не предпринимайте, так как любое неосторожное действие может привести к неожиданному и непрогнозируемому результату.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 25 мая для Скорпионов Фото: Сегодня

Наконец-то вы поймете, что именно вас раздражает. Поэтому, если появится хоть малейшая возможность сбежать в этот день на работу – ею стоит воспользоваться во имя вашего же семейного счастья.

Стрелец (23 ноября - 22 декабря)

Гороскоп на 25 мая для Стрельцов Фото: Сегодня

Вам предстоит извлечь максимум выгоды из создавшейся ситуации. Даже если изначально покажется, что вы не справляетесь, продолжайте действовать, упорство поможет достигнуть желаемого результата.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 25 мая для Козерогов Фото: Сегодня

Помимо работы, в жизни есть и другие интересы, увлечения и радости. И ваша жизнь не исключение. Просто задумайтесь над тем, что приносит вам удовольствие и найдите время для нового хобби.

Водолей (21 января - 19 февраля)

Гороскоп на 25 мая для Водолеев Фото: Сегодня

Сегодня вы получите уникальную возможность преуспеть во всех начинаниях, если правильно отнесетесь к доверенному делу. В противном случае – все ваши старания пойдут прахом.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 25 мая для Рыб Фото: Сегодня

Нынешний день следует посвятить семье. Возможно, вы давно собирались куда-либо отправиться – сегодня у вас есть шанс воплотить мечту в реальность. Главное – долго не раздумывать, собрались и в путь!

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на июнь 2019 для знака Телец.

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