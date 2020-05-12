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Гороскоп на сегодня: Овнам нужно контролировать свои эмоции, а Тельцам – планировать деловые встречи

Астрологический прогноз на 12 мая для всех знаков зодиака

Анна Ковпак
Сегодня, 05:38

Астролог Варвара Левская дала прогноз на вторник, 12 мая 2020 года. День обещает быть насыщен различными событиями и реализацией всего задуманного и запланированного.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 мая 2020 года, для Овна

Все, что вы давно откладывали и переносили на другой день, можете смело сделать сегодня – все получится сделать быстро и хорошо. Но контролируйте свои эмоции, чтобы сохранить хорошие отношения со своим любимым человеком.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 мая 2020 года, для Тельца

Смело можете браться за амбициозные проекты и проводить любые деловые встречи. Добьетесь успеха в делах любовных и даже сможете вывести отношения на новый уровень. Новые знакомства будут многообещающими.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 мая 2020 года, для Близнецов

Вас ждет приятный день, когда все будет получаться – можете смело планировать самые разные дела. Постарайтесь обязательно поделиться своим успехом с окружающими людьми и порадоваться вместе со своими любимыми.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 мая 2020 года, для Рака

Вы почувствуете в себе сегодня способность справиться с любой задачей, поэтому смело планируйте как можно больше различных дел. Даже самых сложных и смелых. Обязательно делитесь положительными эмоциями со своими близкими людьми.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 мая 2020 года, для Льва

Сегодня вы будете успешно реализовать все проекты, которые связаны с домом и семьей, а также бытовые задачи. Но избегайте чрезмерных физических нагрузок. Больше времени проводите на свежем воздухе и в приятной компании.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 мая 2020 года, для Девы

Старайтесь сегодня максимально больше времени уделить своим близким и любимым людям. А также наслаждайтесь каждым мгновением и получайте удовольствие от жизни. Вечером вас ждет судьбоносная встреча.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 мая 2020 года, для Весов

У вас будет сегодня насыщенный день, который порадует приятными встречами и важными событиями. Распланируйте свой день максимально точно, тогда сможете сделать даже больше. Не бойтесь перемен – они пойдут вам на пользу. Вечер проведите с любимым человеком.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 мая 2020 года, для Скорпиона

Сегодняшний день будет наполнен неожиданными событиями, когда вы сможете реализовать те дела, которые давно откладывали. Обязательно уделите время своим желаниям и мечтам – как минимум одна из них сегодня обязательно сбудется.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 мая 2020 года, для Стрельца

Отличный и насыщенный день ждет вас сегодня. Чтобы успеть сделать все, что запланировали ранее – просто соберитесь и не отвлекайтесь на мелочи. Обязательно займитесь своими финансами и подсчитайте расходы, чтобы понять, как правильно формировать свой бюджет.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 мая 2020 года, для Козерога

Сегодня вы будете ощущать себя всесильным, поэтому смело планируйте те дела, за которые ранее боялись браться. Не старайтесь искать легких путей и рассчитывайте только на себя. Следите за словами и мыслями, чтобы избежать размолвок с родными.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 мая 2020 года, для Водолея

Будьте сегодня более бодрыми и уверенными в себе, тогда сможете реализовать все задуманное. Правильный настрой и занятие по душе порадуют и настроят вас на правильный лад. Избегайте больших физических нагрузок и займитесь своим психологически состоянием.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 мая 2020 года, для Рыб

Сегодня все ваши дела и действия должны быть тщательно спланированными и хорошо обдуманными. Такой подход хорошо будет использовать как в делах душевных, так и в рабочих. Займитесь здоровьем и перейдите на правильное питание.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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