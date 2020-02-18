Гороскоп на сегодня: Овнам нужно прислушаться к советам, а Козерогам – лучше выполнять свою работу
Астрологический прогноз на 18 февраля для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2020 года, для Овна
День будет тяжелым и вы будет чувствовать себя не в своей тарелке. Подумайте, какие ваши действия привели к таким последствиям и что нужно сделать, чтобы все исправить. Поддержка вашей семьи будет вам нужна.
Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2020 года, для Тельца
Сконцентрируйтесь на советах мудрой женщины, которая находится рядом с вами. Она плохого не посоветует, поэтому прислушайтесь к ним.
Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2020 года, для Близнецов
Сегодня – хороший день для заключения договоров. Однако внимательно перечитывайте документы, перед тем как их подписывать, там возможны ошибки. Подумайте, где вы ставите подпись.
Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2020 года, для Рака
День обещает быть трудным, но вы справитесь, если позовете на помощь верных товарищей. Их помощь не будет лишней.
Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2020 года, для Льва
Не берите на себя слишком много. Вы можете не справиться с вызовами. Нужно хорошо поразмыслить над собственными возможностями и силами.
Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2020 года, для Девы
Сегодня хороший день для новых свершений. Вы – "на коне", поэтому попробуйте не упасть с него. Учитывайте все факторы для собственного развития.
Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2020 года, для Весов
Звезды пророчат тяжелый и конфликтный день, поэтому – лучше не лезть на рожон. Сдерживайте собственные эмоции, не вступайте в ссоры с близкими и друзьями.
Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2020 года, для Скорпиона
Астрологи говорят, что этот день – не для побед, поэтому не ожидайте быстрых результатов от вашей работы.
Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2020 года, для Стрельца
Ваш шеф будет вставлять вам "палки в колесо", поэтому следует выполнять свою работу лучше, чтобы к вам не было никаких претензий.
Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2020 года, для Козерога
Звезды говорят о периоде бессилия. Поэтому лучше не проявлять свою силу зря. Лучше переждите этот период.
Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2020 года, для Водолея
Оглянитесь вокруг, вы знаете того, кто делает вам больно. Хватит терпеть.
Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2020 года, для Рыб
Сейчас не время для расставаний, даже если вам этого очень хочется. Вы еще любите друг друга.
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