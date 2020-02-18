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Гороскоп на сегодня: Овнам нужно прислушаться к советам, а Козерогам – лучше выполнять свою работу

Астрологический прогноз на 18 февраля для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:14
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pexels

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2020 года, для Овна

День будет тяжелым и вы будет чувствовать себя не в своей тарелке. Подумайте, какие ваши действия привели к таким последствиям и что нужно сделать, чтобы все исправить. Поддержка вашей семьи будет вам нужна.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2020 года, для Тельца

Сконцентрируйтесь на советах мудрой женщины, которая находится рядом с вами. Она плохого не посоветует, поэтому прислушайтесь к ним.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2020 года, для Близнецов

Сегодня – хороший день для заключения договоров. Однако внимательно перечитывайте документы, перед тем как их подписывать, там возможны ошибки. Подумайте, где вы ставите подпись.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2020 года, для Рака

День обещает быть трудным, но вы справитесь, если позовете на помощь верных товарищей. Их помощь не будет лишней.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2020 года, для Льва

Не берите на себя слишком много. Вы можете не справиться с вызовами. Нужно хорошо поразмыслить над собственными возможностями и силами.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2020 года, для Девы

Сегодня хороший день для новых свершений. Вы – "на коне", поэтому попробуйте не упасть с него. Учитывайте все факторы для собственного развития.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2020 года, для Весов

Звезды пророчат тяжелый и конфликтный день, поэтому – лучше не лезть на рожон. Сдерживайте собственные эмоции, не вступайте в ссоры с близкими и друзьями.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2020 года, для Скорпиона

Астрологи говорят, что этот день – не для побед, поэтому не ожидайте быстрых результатов от вашей работы.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2020 года, для Стрельца

Ваш шеф будет вставлять вам "палки в колесо", поэтому следует выполнять свою работу лучше, чтобы к вам не было никаких претензий.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2020 года, для Козерога

Звезды говорят о периоде бессилия. Поэтому лучше не проявлять свою силу зря. Лучше переждите этот период.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2020 года, для Водолея

Оглянитесь вокруг, вы знаете того, кто делает вам больно. Хватит терпеть.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2020 года, для Рыб

Сейчас не время для расставаний, даже если вам этого очень хочется. Вы еще любите друг друга.

Читайте также гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога.

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Источник: Сегодня
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