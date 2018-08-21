Гороскоп на сегодня: Овнам нужно составить планы на будущее, а Близнецам проще относиться к работе

Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay.com

Овен

В этот день вам выпадает такой редкий шанс, когда вы можете составить планы на будущее, и они — о чудо! — не встретят препятствий к осуществлению.

Телец

Нынче вам стоит скептически относиться ко всему, что вам посоветуют и предложат коллеги. Возможно, они не ошибаются, но вам нужен иной подход к делу.

Близнецы

Научитесь относиться к работе проще. Вы воспринимаете все слишком буквально, а это негативно сказывается на результатах вашей работы.

Рак

Хотите вы того или нет, но сегодня придется брать ответственность на себя. Других вариантов просто не будет, не тратьте время на их поиски.

Лев

Поскольку сегодня дорога каждая минута, не отвлекайтесь от работы. Поболтать с коллегами вы успеете в любой другой день. Сейчас важнее завершить проект.

Дева

Сосредоточьтесь на каком-то одном деле. Вам вряд ли хватит сил заниматься несколькими заданиями сразу, да и помощи вам ждать неоткуда.

Весы

Будьте осторожны и предусмотрительны. В вашем окружении находится человек, способный на обман. А непринужденная обстановка этому способствует.

Скорпион

Ничего не откладывайте на потом, постарайтесь максимально быстро разобраться с уже начатыми делами. А свободное время потратьте на дорогих вам людей.

Стрелец

Учтите то, что коллеги будут мешать вам настроиться на рабочий лад, ибо постоянно будут отвлекать от выполнения непосредственных обязанностей.

Козерог

Для того, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, придется много работать. Так что гоните лень прочь и приступайте к работе как можно скорее.

Водолей

Звезды обещают независящие от вас перемены. Возможны повышение по службе и удачные сделки. Вам нужно лишь наблюдать за тем, что происходит!

Рыбы

Отложите финансовые операции, запланированные на сегодня, иначе могут возникнуть серьезные проблемы. Будьте внимательны, не дайте себя обмануть!