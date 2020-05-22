Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня: Овнам нужно устроить романтическое свидание, а Тельцам – правильно поставить приоритеты

Сегодня, 05:43

Астрологический прогноз на 22 мая для всех знаков зодиака

Варвара Левская
Варвара Левская

Астрологи дали прогноз на пятницу, 22 мая 2020 года. Старайтесь сегодня уделить время своим близким, их проблемам и просьбам. А вечер выделите для себя и своих желаний.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 мая 2020 года, для Овна

Сегодня придется поставить чужие интересы выше своих, если вы хотите получить желаемое. В перспективе, вам даст это хорошие шансы достичь финансового благополучия. В любовных делах все складывается идеально, но устроить вечером свидание будет не лишним.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 мая 2020 года, для Тельца

Сейчас у вас удачный период, когда все, за что вы беретесь, получается хорошо и быстро. Поэтому важно правильно ставить приоритеты и добиваться целей. В романтических делах вас ждет сюрприз и приятная новость.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 мая 2020 года, для Близнецов

Сегодня вы можете почувствовать всю тяжесть ноши, которую свалили на себя. Избегайте выяснения отношений и различных разбирательств – это сохранит ваши нервы и хорошее настроение. Вечером уделите время себе и тому, что приносит вам удовольствие.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 мая 2020 года, для Рака

Чтобы получить информацию о том, что вы так давно хотите, нужно будет приложить много усилий. Все затраченные время и силы необходимо вложить в то дело, которое доставляет вам удовольствие. В любви вас ждут приятные моменты, сюрпризы и новости.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 мая 2020 года, для Льва

Инициатива наказуема. Сегодня это будет девизом вашего дня. Поэтому старайтесь вести себя тише и не настраиваться на негатив. Лучше избегайте любых активностей, которые вы изначально не планировали и проводите время за спокойными занятиями. Вечер проведите за планированием дел на ближайший месяц.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 мая 2020 года, для Девы

Сегодня все ваши решения и важные вопросы по поводу работы должны быть хорошо обдуманными перед тем, как вы предпримете какие-то действия. Не стоит строить какие-то грандиозные планы, лучше плавно двигайтесь к заветным мечтам и целям. В любовных отношениях у вас все прекрасно и взаимно.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 мая 2020 года, для Весов

Хороший день для решения рабочих вопросов. Смело можете планировать подписание важных договоров, серьезные переговоры и деловые встречи. Не спешите и обдумывайте все свои движения. Вечером займитесь подсчетом своих финансов.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 мая 2020 года, для Скорпиона

Сегодня вам стоит больше внимания уделить своим близким людям. Так вы не только им поможете решить какие-то вопросы, но и восполните свою энергию. На работе вас ждет успех – можете получить новую должность или премию.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 мая 2020 года, для Стрельца

Сегодня многие ваши желания могут быть исполнены. В любви – получите желанный подарок, на работе – повышение, а в отношениях с друзьями – долгожданную встречу. Мечтайте, планируйте, действуйте и получайте удовольствие от жизни.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 мая 2020 года, для Козерога

Сегодня нужно быть внимательнее и добрее к своим близким людям, к их просьбам и проблемам. Не игнорируйте просьбы партнеров – ваша помощь только укрепит ваш союз. Не обещайте никому того, что не сможете выполнить.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 мая 2020 года, для Водолея

Сегодня вам нужно избегать конфликтов и выяснения отношений, если вы хотите добиться своей цели. А она уже близка. Вы медленно, но уверенно двигаетесь в направлении к успеху и сможете получить все, чего захотите. Главное, знать меру и реально смотреть на вещи.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 мая 2020 года, для Рыбы

Вас ждут сегодня интересные знакомства, которые станут очень полезными в будущем. Сегодня можете смело браться за любые рабочие дела – они будут даваться вам легко и принесут не только удовольствие, а и деньги. Обязательно уделите время себе и побалуйте чем-то приятным, например, покупками в любимом магазине.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Финансовый гороскоп на май 2020 года для всех знаков зодиака Любовный гороскоп на май 2020 года для всех знаков зодиака Общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Появившаяся после тяжелой болезни Бабкина поразила внешним видом
Появившаяся после тяжелой болезни Бабкина поразила внешним видом
Монро огорошила внешностью без макияжа и парика
Монро огорошила внешностью без макияжа и парика
Кухар из
Кухар из "Танців з зірками" показала вторую маму своих детей
Фаворитка Макса Михайлюка на проекте
Фаворитка Макса Михайлюка на проекте "Холостяк" перешла границы

Популярные статьи

Вчера, 15:08Fun

21 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 10:32Fun

День вышиванки в Украине: история и традиции праздника

Вчера, 09:07Стиль

Зашифрованный код нации: что означают узоры и цвета на вышиванках

Вчера, 08:03Шоу-бизнес

Стройная и стильная: супруг Аллы Пугачевой поделился новым видео с певицей

Вчера, 05:54Fun

Ученые показали на видео удивительное животное, вымершее 84 года назад

20 маяШоу-бизнес

Полина Гагарина, Лолита Милявская и Павел Прилучный: знаменитостей накрыло цунами разводов

20 маяШоу-бизнес

Just married: история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

20 маяFood

Как быстро почистить молодую картошку: пять простых способов

20 маяWellness

Почему болит живот: девять самых распространенных причин

20 маяШоу-бизнес

День рождения Джо Кокера: ТОП-7 легендарных хитов рок-певца

20 маяFun

Внук нашел старые фото бабушки и узнал правду, которую она скрывала до конца жизни

20 маяFun

Фотограф "отомстил" матери жениха на свадьбе: курьезные снимки

19 маяЭксклюзив

"Киевский" торт, фамилия мужа и короткое платье: подробности росписи Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

19 маяFood

Японский чай матча: польза, вред и как правильно заваривать

19 маяШоу-бизнес

"Молчала много лет": Тина Кароль заинтриговала сообщением

19 маяШоу-бизнес

Вторая годовщина свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: как это было

Новости партнеров

Новая беда обрушилась на семью Тодоренко и Топалова
Новая беда обрушилась на семью Тодоренко и Топалова
50-летний Дмитрий Маликов ужаснул постаревшим видом (фото)
50-летний Дмитрий Маликов ужаснул постаревшим видом (фото)
Рианна в прозрачном белье восхитила великолепной фигурой (фото)
Рианна в прозрачном белье восхитила великолепной фигурой (фото)
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Турецкая Кардашьян порадовала фанатов очередной порцией красоты
Турецкая Кардашьян порадовала фанатов очередной порцией красоты
Бывший муж Марины Боржемской публично оскорбил и унизил ее
Бывший муж Марины Боржемской публично оскорбил и унизил ее
Ткач и Кошевой попали в скандал на шоу «Рассмеши комика»
Ткач и Кошевой попали в скандал на шоу «Рассмеши комика»
«Жах!»: Пугачова в короткій спідниці забула про вік
«Жах!»: Пугачова в короткій спідниці забула про вік