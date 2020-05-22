Гороскоп на сегодня: Овнам нужно устроить романтическое свидание, а Тельцам – правильно поставить приоритеты

Астрологический прогноз на 22 мая для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на пятницу, 22 мая 2020 года. Старайтесь сегодня уделить время своим близким, их проблемам и просьбам. А вечер выделите для себя и своих желаний.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 мая 2020 года, для Овна

Сегодня придется поставить чужие интересы выше своих, если вы хотите получить желаемое. В перспективе, вам даст это хорошие шансы достичь финансового благополучия. В любовных делах все складывается идеально, но устроить вечером свидание будет не лишним.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 мая 2020 года, для Тельца

Сейчас у вас удачный период, когда все, за что вы беретесь, получается хорошо и быстро. Поэтому важно правильно ставить приоритеты и добиваться целей. В романтических делах вас ждет сюрприз и приятная новость.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 мая 2020 года, для Близнецов

Сегодня вы можете почувствовать всю тяжесть ноши, которую свалили на себя. Избегайте выяснения отношений и различных разбирательств – это сохранит ваши нервы и хорошее настроение. Вечером уделите время себе и тому, что приносит вам удовольствие.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 мая 2020 года, для Рака

Чтобы получить информацию о том, что вы так давно хотите, нужно будет приложить много усилий. Все затраченные время и силы необходимо вложить в то дело, которое доставляет вам удовольствие. В любви вас ждут приятные моменты, сюрпризы и новости.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 мая 2020 года, для Льва

Инициатива наказуема. Сегодня это будет девизом вашего дня. Поэтому старайтесь вести себя тише и не настраиваться на негатив. Лучше избегайте любых активностей, которые вы изначально не планировали и проводите время за спокойными занятиями. Вечер проведите за планированием дел на ближайший месяц.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 мая 2020 года, для Девы

Сегодня все ваши решения и важные вопросы по поводу работы должны быть хорошо обдуманными перед тем, как вы предпримете какие-то действия. Не стоит строить какие-то грандиозные планы, лучше плавно двигайтесь к заветным мечтам и целям. В любовных отношениях у вас все прекрасно и взаимно.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 мая 2020 года, для Весов

Хороший день для решения рабочих вопросов. Смело можете планировать подписание важных договоров, серьезные переговоры и деловые встречи. Не спешите и обдумывайте все свои движения. Вечером займитесь подсчетом своих финансов.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 мая 2020 года, для Скорпиона

Сегодня вам стоит больше внимания уделить своим близким людям. Так вы не только им поможете решить какие-то вопросы, но и восполните свою энергию. На работе вас ждет успех – можете получить новую должность или премию.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 мая 2020 года, для Стрельца

Сегодня многие ваши желания могут быть исполнены. В любви – получите желанный подарок, на работе – повышение, а в отношениях с друзьями – долгожданную встречу. Мечтайте, планируйте, действуйте и получайте удовольствие от жизни.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 мая 2020 года, для Козерога

Сегодня нужно быть внимательнее и добрее к своим близким людям, к их просьбам и проблемам. Не игнорируйте просьбы партнеров – ваша помощь только укрепит ваш союз. Не обещайте никому того, что не сможете выполнить.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 мая 2020 года, для Водолея

Сегодня вам нужно избегать конфликтов и выяснения отношений, если вы хотите добиться своей цели. А она уже близка. Вы медленно, но уверенно двигаетесь в направлении к успеху и сможете получить все, чего захотите. Главное, знать меру и реально смотреть на вещи.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 мая 2020 года, для Рыбы

Вас ждут сегодня интересные знакомства, которые станут очень полезными в будущем. Сегодня можете смело браться за любые рабочие дела – они будут даваться вам легко и принесут не только удовольствие, а и деньги. Обязательно уделите время себе и побалуйте чем-то приятным, например, покупками в любимом магазине.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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