Гороскоп на сегодня: Овнам нужно устроить вечеринку, а Тельцам – побыть наедине
Астрологический прогноз на 28 марта для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 28 марта 2020 года, для Овна
Устройте вечеринку сегодня – она пройдет весело, а это здорово отвлечет вас от дел насущных. Все рабочие вопросы будут решены, главное – подзарядитесь немного энергией и положительными эмоциями.
Гороскоп на сегодня, 28 марта 2020 года, для Тельца
Сегодня вам строго запрещено брать или давать деньги в долг. Постарайтесь вообще больше провести времени наедине с собой. Хотя одиноким Тельцам выпадет хорошая возможность встретить интересного человека.
Гороскоп на сегодня, 28 марта 2020 года, для Близнецов
Сегодня есть высокий риск поссориться с любимым человеком или родственниками. Причем причиной станет простое нежелание выслушать друг друга. Старайтесь сегодня контролировать свои слова и эмоции.
Гороскоп на сегодня, 28 марта 2020 года, для Рака
Если получите сегодня очень хорошее и перспективное предложение по работе, не хватайтесь за него стразу, лучше хорошенько все проверить. Впрочем, день у вас будет удачным для любых дел, кроме романтических знакомств.
Гороскоп на сегодня, 28 марта 2020 года, для Льва
Можете столкнуться сегодня с различными преградами на пути к достижению своей цели. Старайтесь контролировать эмоции, слова и действия, воздержитесь от любого проявления агрессии и злости. Тогда день пройдет спокойно и в приятной обстановке.
Гороскоп на сегодня, 28 марта 2020 года, для Девы
Сегодня вы можете смело браться за новые дела и решать важные вопросы. Этот день подходит для примирения и прощения – так вы избавитесь от негативных эмоций и сможете наполниться позитивом.
Гороскоп на сегодня, 28 марта 2020 года, для Весов
Сегодня вас ждет очень эмоциональный день, поэтому нужно тщательно подбирать слова и контролировать эмоции. Так вы сможете избежать конфликта и сохранить репутацию.
Гороскоп на сегодня, 28 марта 2020 года, для Скорпиона
Хороший день для любых ваших начинаний. Все спорные вопросы вы сможете решить без конфликта, если будете прислушиваться к своим желаниям и контролировать эмоции. Сегодня хороший день для новых знакомств.
Гороскоп на сегодня, 28 марта 2020 года, для Стрельца
Постарайтесь не браться сегодня за важные дела, ведь во многих вопросах вы будете некомпетентны, а от этого и неуверенными в себе. Постарайтесь концентрироваться на положительных эмоциях и не поддаваться негативу.
Гороскоп на сегодня, 28 марта 2020 года, для Козерога
Сегодня вероятность конфликтов и ссор может сильно возрасти, что в свою очередь может очень омрачить ваше настроение. Многие вопросы можно будет решить, если контролировать свои действия. Финансовыми вопросами лучше не заниматься.
Гороскоп на сегодня, 28 марта 2020 года, для Водолея
Сегодня вас ждет приятный день с выгодными предложениями и приятными хлопотами по работе. Все интересные предложения требуют вашего внимания, а встречи с новыми и интересными людьми – вашего времени и участия. Действуйте, сегодня – ваш день.
Гороскоп на сегодня, 28 марта 2020 года, для Рыб
Постарайтесь сегодня не принимать важных решений в рабочих делах, иначе возрастет напряжение, которое будет вас тормозить. Постарайтесь лучше отдохнуть и заняться собой, своим внешним видом.
Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:
Читайте также общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное