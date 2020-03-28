Гороскоп на сегодня: Овнам нужно устроить вечеринку, а Тельцам – побыть наедине

Астрологический прогноз на 28 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 марта 2020 года, для Овна

Устройте вечеринку сегодня – она пройдет весело, а это здорово отвлечет вас от дел насущных. Все рабочие вопросы будут решены, главное – подзарядитесь немного энергией и положительными эмоциями.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 марта 2020 года, для Тельца

Сегодня вам строго запрещено брать или давать деньги в долг. Постарайтесь вообще больше провести времени наедине с собой. Хотя одиноким Тельцам выпадет хорошая возможность встретить интересного человека.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 марта 2020 года, для Близнецов

Сегодня есть высокий риск поссориться с любимым человеком или родственниками. Причем причиной станет простое нежелание выслушать друг друга. Старайтесь сегодня контролировать свои слова и эмоции.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 марта 2020 года, для Рака

Если получите сегодня очень хорошее и перспективное предложение по работе, не хватайтесь за него стразу, лучше хорошенько все проверить. Впрочем, день у вас будет удачным для любых дел, кроме романтических знакомств.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 марта 2020 года, для Льва

Можете столкнуться сегодня с различными преградами на пути к достижению своей цели. Старайтесь контролировать эмоции, слова и действия, воздержитесь от любого проявления агрессии и злости. Тогда день пройдет спокойно и в приятной обстановке.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 марта 2020 года, для Девы

Сегодня вы можете смело браться за новые дела и решать важные вопросы. Этот день подходит для примирения и прощения – так вы избавитесь от негативных эмоций и сможете наполниться позитивом.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 марта 2020 года, для Весов

Сегодня вас ждет очень эмоциональный день, поэтому нужно тщательно подбирать слова и контролировать эмоции. Так вы сможете избежать конфликта и сохранить репутацию.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 марта 2020 года, для Скорпиона

Хороший день для любых ваших начинаний. Все спорные вопросы вы сможете решить без конфликта, если будете прислушиваться к своим желаниям и контролировать эмоции. Сегодня хороший день для новых знакомств.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 марта 2020 года, для Стрельца

Постарайтесь не браться сегодня за важные дела, ведь во многих вопросах вы будете некомпетентны, а от этого и неуверенными в себе. Постарайтесь концентрироваться на положительных эмоциях и не поддаваться негативу.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 марта 2020 года, для Козерога

Сегодня вероятность конфликтов и ссор может сильно возрасти, что в свою очередь может очень омрачить ваше настроение. Многие вопросы можно будет решить, если контролировать свои действия. Финансовыми вопросами лучше не заниматься.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 марта 2020 года, для Водолея

Сегодня вас ждет приятный день с выгодными предложениями и приятными хлопотами по работе. Все интересные предложения требуют вашего внимания, а встречи с новыми и интересными людьми – вашего времени и участия. Действуйте, сегодня – ваш день.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 марта 2020 года, для Рыб

Постарайтесь сегодня не принимать важных решений в рабочих делах, иначе возрастет напряжение, которое будет вас тормозить. Постарайтесь лучше отдохнуть и заняться собой, своим внешним видом.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Читайте также общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака.

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