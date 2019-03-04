Гороскоп на сегодня: Овнам придется задержаться на работе, а Стрельцам важно изменить привычный образ жизни

Астрологический прогноз на 4 марта для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: Pixabay

Овен

Чтобы справиться с навалившимся объемом работы, вам, скорее всего, придется задержаться на работе допоздна, вовремя освободиться точно не выйдет.

Телец

Подходящий день для того, чтобы поговорить с начальством о будущем. Ваши убедительные доводы и великолепные трудовые навыки произведут впечатление.

Близнецы

Возможно к концу дня произойдет что-то такое, ради чего вам стоило в этот день в принципе приходить в офис. Вы не должны такое пропустить!

Рак

Шеф пристально следит за каждым вашим шагом. Это не самое приятное испытание, однако все шансы для того, чтобы выдержать его без потерь.

Лев

Будьте осмотрительны, излагая сослуживцам очередную гениальную идею — слишком велика вероятность, что ее воплотят в жизнь без вашего ведома.

Дева

Перерывы в работе необходимы, но о работе нельзя забывать. Планирование рабочего времени поможет вам справиться с делами и не переутомиться.

Весы

Вы не сумеете достичь своей цели, но получите массу промежуточных результатов, каждый из которых будет весьма и весьма важен для дальнейшей работы.

Скорпион

Мысли о смене работы не дают вам покоя и мешают выполнению текущих дел. Если вы уверены, что новая работа необходима — начните действовать прямо сейчас.

Стрелец

Будьте готовы сделать решительный шаг и, слегка изменив привычный образ жизни, заняться делом, которое принесет больше, чем вы ожидаете.

Козерог

Придется трудиться на пределе возможностей, чтобы справиться с объемом работы, навалившимся на ваши плечи. Благо этот период продлится недолго.

Водолей

Не принимайте критику близко к сердцу и знайте — вокруг вас много завистников. Именно они заинтересованы в ваших ошибках, не дайте им шанса обойти вас.

Рыбы

Прежде чем взяться за новое дело, реально оцените свои силы. Если почувствуете, что полны решимости, смело двигайтесь вперед и не сворачивайте с пути.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram