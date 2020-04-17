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Гороскоп на сегодня: Овну не стоит заключать никакие сделки, а Тельцам нужно навести порядок в делах

Астрологический прогноз на 17 апреля для всех знаков зодиака

Варвара Левская
Сегодня, 05:18

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2020 года, для Овна

Не заключайте сегодня никаких сделок, а новые проекты лучше отложить на другой день. Чтобы избежать финансовых потерь, подключите к процессу своих партнеров. Вечер уделите себе и своим близким людям.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2020 года, для Тельца

Чтобы решить старые проблемы, постарайтесь просто по-другому подойти к их решению. Приведите дела в порядок, но не занимайтесь оформлением каких-либо документов. Отличный день для новых знакомств и романтических свиданий.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2020 года, для Близнецов

Сегодня можете услышать от партнеров различные идеи и обещания на свой счет, что очень вас вдохновит. Не обольщайтесь – это, скорее всего, лишь слова. А вот обещания романтического характера от возлюбленных будут исполнены.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2020 года, для Рака

Почувствуете себя сегодня очень уставшим, поэтому первое, что нужно сделать, – отдохнуть, а не насиловать себя рабочими делами. К вечеру, правда, нужно все же взять себя в руки, чтобы уделить внимание своей семье, – они ждут этого и вам встреча пойдет на пользу.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2020 года, для Льва

Вы будете довольны собой и своей работой. Но постарайтесь все же не тратить все силы на работу, уделите внимание своим желаниям и отдыху. Любовные дела порадуют стабильностью.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2020 года, для Девы

Сегодня почувствуете в себе много сил и способны будете горы свернуть. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью, чтобы сделать как можно больше работы. Старайтесь свои идеи и мысли оставить при себе, чтобы избежать утечки.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2020 года, для Весов

Будете сегодня очень положительно настроены и воодушевлены. В таком настроение сможете сделать много полезных дел не только по работе, а и личных. Но важные переговоры лучше отложить на другой день. Не давайте повода для ревности, чтобы избежать разборок с любимым человеком.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2020 года, для Скорпиона

Деловые встречи и переговоры пройдут сегодня удачно, можете смело подписывать документы и решать различные задачи. Старайтесь общаться сегодня только с приятными людьми.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2020 года, для Стрельца

Сегодня все ваши раздумья и переживания из-за отношений будут негативно отображаться на делах рабочих. Старайтесь не принимать решения с горяча и не подписывать никаких важных документов. Вечером примите теплую ванну и постарайтесь расслабиться.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2020 года, для Козерога

Рабочие дела будут проходить не так, как вы себе планировали, но это не страшно. Если подключите сообразительность в паре с трудолюбием, то сможете все быстро решить даже без посторонней помощи. Вечер уделите любимому человеку.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2020 года, для Водолея

Не рубите сгоряча, особенно в рабочих делах. Старайтесь не выяснять отношений с коллегами и начальством, даже если вас что-то не устраивает, – перенесите это на другой день. Не принимайте необдуманных решений касательно личных отношений.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2020 года, для Рыб

Вам сегодня все под силу – любые начинания будут иметь успех. Не старайтесь успеть сделать все – лучше тщательно выполняйте каждое занятие. В общении с людьми будьте терпеливыми и сдержанными. Вечером уделите внимание себе.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Читайте также общий гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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