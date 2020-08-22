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Гороскоп на сегодня 22 августа: Овну нельзя начинать новые дела, а Тельцу нужно максимально заполнить рабочий график

Сегодня, 05:31

Астрологический прогноз на 22 августа для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на субботу, 22 августа 2020 года. Не пытайтесь сегодня переделать всю работу – сконцентрируйтесь на чем-то одном и стоящем. Не перетруждайте себя физическими нагрузками и найдите время для отдыха.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 августа 2020 года, для Овна

Сегодня лучше не начинать новых проектов и дел, а закончить все, что вы начали ранее. Стабильность сейчас для вас будет очень важна. Старые деловые контакты откроют новые перспективы. Постарайтесь сглаживать конфликты и все вопросы решать миром.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 августа 2020 года, для Тельца

Старайтесь заполнить сегодняшний график дел максимально плотно. Все потому, что все, за что вы возьметесь, будет иметь успех – не упустите шанс. Не отказывайте себе в удовольствии повеселиться. Вечер уделите близким людям.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 августа 2020 года, для Близнецов

Не старайтесь сегодня что-то кому-то доказать – придерживайтесь своего мнения и уверенно идите к своей цели. Не исключены проблемы в отношениях с любимым человеком, но не пытайтесь их решить сгоряча – возьмите паузу.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 августа 2020 года, для Рака

Старайтесь не браться сегодня за серьезные дела, которые требуют от вас слишком много сил и энергии. Разбивайте задачи и решайте их по мере важности. Вечер проведите в романтической обстановке с любимым человеком.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 августа 2020 года, для Льва

Чтобы успеть сделать все, что вы себе запланировали, пропишите все задачи в план. Не решайте важные вопросы сгоряча – возьмите паузу и только потом принимайте решение. Поменьше прислушивайтесь к мнению окружающих – вы сами способны генерировать хорошие идеи.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 августа 2020 года, для Девы

На работе вы будете справляться лучше всех, а вот в отношениях с любимым человеком может быть непонимание. Главное – держите баланс и не позволяйте одной сфере вашей жизни влиять на другую. Избегайте ссор и выяснения отношений.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 августа 2020 года, для Весов

Сегодня у вас появится возможность реализовать все, что вы себе запланировали в рабочих делах. Но важно понимать, что действовать необходимо быстро, чтобы не упустить свой шанс на успех. День благоприятный для любви. Возможны интересные встречи, многообещающие знакомства.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 августа 2020 года, для Скорпиона

Вас ждет день, насыщенный различными переговорами и рабочими делами. При общении с коллегами или партнерами старайтесь не сильно на них давить и давать возможность выговориться. Вечером уделите время тем делам, которые приносят вам удовольствие и помогают восстановить силы.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 августа 2020 года, для Стрельца

Можете достичь хороших результатов и больших успехов, если будете решать все вопросы самостоятельно, без чьей-либо помощи. В любви ожидают приятные сюрпризы, а одиноких Стрельцов – многообещающие знакомства.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 августа 2020 года, для Козерога

Сможете освободиться от плохих привычек и закончить начатые проекты. Это поможет сконцентрироваться на вашем дальнейшем развитии и стремлениях, которые у вас есть. В отношениях — это время сближения и романтики на наиболее высоком уровне.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 августа 2020 года, для Водолея

Запланируйте себе на день как можно больше различных дел, которые полезны не только для бизнеса или дохода, а и лично для вас. Деловые встречи, переговоры и решение рутинных вопросов будут иметь успех. Вечер уделите любимому человеку.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 августа 2020 года, для Рыб

Сегодня вам необходимо будет принять важное и ответственное решение. Не делайте поспешных решений, а хорошенько все обдумайте, взвесьте все "за" и "против", прислушайтесь к своей интуиции и делайте выбор. Все будет хорошо, главное – настройтесь на позитивное решение любых вопросов.

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Источник: Сегодня
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