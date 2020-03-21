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Гороскоп на сегодня: Овну предстоит много работы, а Тельцам нужно перестать нервничать

Астрологический прогноз на 21 марта для всех знаков зодиака

Варвара Левская
Сегодня, 06:03

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 марта 2020 года, для Овна

Вам сегодня предстоит сделать много работы. Для этого необходимо будет выложиться максимально. Это в свою очередь может забрать много сил и поглотить время, которое вы могли бы провести со своими близкими. Будьте терпимее к ним.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 марта 2020 года, для Тельца

Деловые встречи, переговоры и совещания помогут вам выйти на новый уровень. Не нервничайте по пустякам и займитесь спортом, чтобы немного переключится и отвлечься от внешних событий. Почувствуете поддержку от родных и близких людей.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 марта 2020 года, для Близнецов

Сегодня вы будете чувствовать себя всесильными, но постарайтесь постепенно расходовать свои силы. Можете смело планировать важные встречи и свидания. Вечер обязательно проведите с людьми, которые делают вас счастливыми.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 марта 2020 года, для Рака

В рабочих вопросах сможете достичь новых высот, только не занимайтесь мошенничеством и не хитрите. Иначе можете испортить свою репутацию и даже лишиться места в компании. Лучше займитесь саморазвитием – запишитесь на курсы, которые помогут вам стать еще лучшим специалистом.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 марта 2020 года, для Льва

Сегодня можете почувствовать холодок в отношениях с любимым человеком. Не стоит выяснять отношения и закатывать скандалы, потом будет сложно помириться. Сегодня лучше сконцентрируйтесь на себе и своих желаниях, тогда будете и чувствовать себя лучше.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 марта 2020 года, для Девы

Можете почувствовать усталость от своей работы и захотите перемен. Но не стоит принимать поспешных решений, ведь сейчас в вас говорят эмоции, а не здравый смысл. Встретьтесь с друзьями и родственниками – они смогут отвлечь вас от неутешительных мыслей.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 марта 2020 года, для Весов

Если вы давно хотели заняться своим делом, тогда сейчас самое время. Вы можете продумать концепцию, составить бизнес-план или просто начать действовать. Главное – не упустите шанс своей реализации и осуществления мечты.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 марта 2020 года, для Скорпиона

Сегодня нужно постараться максимально контролировать свои слова и поступки, чтобы не обидеть своих близких. А чтобы чувствовать себя хорошо – займитесь спортом или хотя бы просто прогуляйтесь на свежем воздухе. Вечер проведите в уединении – оно пойдет вам на пользу.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 марта 2020 года, для Стрельца

Сегодня вам нужно быть максимально спокойными и уравновешенными. Постарайтесь резко не высказываться в сторону руководства или коллег – возможен конфликт. Вечер подарит хорошую компанию и отличное настроение.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 марта 2020 года, для Козерога

Сегодня не стоит сильно экспериментировать на работе, потому что не все новшества будут выглядеть уместно. Настройтесь на положительный день и сможете провести его с пользой.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 марта 2020 года, для Водолея

Сегодня у вас будет большой запас сил и энергии, поэтому постарайтесь запланировать себе как можно больше дел. Вечером похвалите себя чем-то приятным за продуктивный и полезный день.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 марта 2020 года, для Рыб

Будьте внимательны к своему состоянию – высыпайтесь, отдыхайте и восстанавливайте силы. Если в вашей жизни сегодня появится человек, то он сыграет в ней важную роль.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Читайте также общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака.

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Источник: Сегодня
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