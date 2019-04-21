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Гороскоп на сегодня: Овны с радостью примутся за работу, а Тельцам придется бороться со страхами

Астрологический прогноз на 21 апреля для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 05:50
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pixabay

Овен

Сегодня вы с радостью приметесь за работу, даже несмотря на то, что по календарю и по закону вам положено отдыхать. Дело предстоит интересное, а, значит, справитесь вы с ним легко.

Телец

Нынешний день будет очень непрост для вас в психологическом смысле. Придется активно бороться со страхами и комплексами, без этого вы не сможете достигнуть своей цели.

Близнецы

Звезды рекомендуют отключить средства связи, оторваться от гаджетов и провести время в кругу родных. Не допускайте никаких мыслей о работе, придет понедельник – возьметесь за решение служебных задач.

Рак

Этот день не подходит для авантюр. Фортуна решит осчастливить кого угодно, но, увы, не вас. Поэтому отложите на более благоприятное время все рискованные мероприятия.

Лев

Нынешний день ваш должен быть посвящен отдыху. Светила рекомендуют избегать вечеринок и даже встреч с друзьями. Вам необходимо набраться сил перед непростой рабочей неделей.

Дева

Не пытайтесь выполнить все домашние дела за один день, тем более, если вы собираетесь делать их в одиночку. Вам необходимо грамотно распределить силы и обзавестись помощниками.

Весы

Будьте строги, но справедливы по отношению к окружающим. Если вам предстоит урегулировать чужой конфликт, для начала разберитесь в сложившейся ситуации лично, не слушая ничьих рекомендаций.

Скорпион

Если на этот день у вас запланирована встреча – не отказывайтесь от нее ни под каким предлогом. Встреча пойдет вам на пользу, вы сами в этом убедитесь ближе к ее окончанию.

Стрелец

Нынче вы поймете с какими комплексами, связанными с вашей неуверенностью в карьерных делах, стоит прощаться. На горизонте уже виднеются заманчивые перспективы – не упустите их.

Козерог

Продемонстрируйте сегодня свои лучшие качества. Будьте готовы оказать поддержку тому, кто в ней нуждается. Все добрые поступки обязательно послужат вам на пользу, будьте благородны.

Водолей

В этот день пред вами встанет несколько серьезных задач, которые придется решать одновременно. Если вы сумеете успокоиться и правильно распределить силы и ресурсы, то все получится так как вы задумывали.

Рыбы

Хороший день для того, чтобы выбраться на природу. Собирайте друзей и отправляйтесь на совместную прогулку, она даст вам заряд бодрости и хорошего настроения на всю неделю.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

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знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
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