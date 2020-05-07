Гороскоп на сегодня: Овны смогут найти решение проблемы, а Скорпионы будут рады переменам
Астрологический прогноз на 7 мая для всех знаков зодиака
Читайте прогноз на вторник, 7 мая 2020 года. На ком из знаков зодиака сильнее всего отразится сегодняшнее полнолуние.
Гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года, для Овна
День пролетит быстро, напряженно и сумбурно. Вы много времени потратите на решение собственных бытовых вопросов и проблем окружающих. Так что вечером по возможности полезно расслабиться и предаться праздной лени.
Гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года, для Тельца
Старайтесь излишне не напрягаться и избегать физической нагрузки – вы рискуете сорвать позвоночник или потянуть мышцы. Не пренебрегайте знаками внимания со стороны противоположного пола – вас ждет интересное знакомство.
Гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года, для Близнецов
На работе может возникнуть напряженная ситуация. Будьте готовы к тому, что вам придется выполнить миссию дипломата и помирить конфликтующие стороны. Вам пригодится ваше обостренное чувство справедливости.
Гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года, для Рака
Не слишком подходящий день для каких-либо кардинальных перемен. Но вот от полученного предложения не стоит сразу отказываться. Возьмите тайм-аут и обдумайте все хорошенько – оно может оказаться привлекательным и выгодным.
Гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года, для Льва
Вами овладеет чувство ревности, которому не стоит поддаваться, особенно во время полнолуния. Этот день полон провокаций, и вы рискуете наговорить много неприятных вещей. Поберегите нервы – свои и любимого человека.
Гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года, для Девы
Если вы не боитесь рисковать, то получите незабываемые впечатления, которые вас окрылят на творчество и новые свершения. Можно попробовать себя в новой роли и заняться интересным делом, о котором ранее вы лишь мечтали.
Гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года, для Весов
Это подходящий период для анализа своих прошлых ошибок и избавления от вредных привычек. Также вам придется подбивать итоги в сфере взаимоотношений и рабочих вопросов. Чтобы отвлечься от будничной суеты, найдите занятие себе по душе.
Гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года, для Скорпиона
Вам полезно будет заняться сменой имиджа. Так что пересмотрите свой гардероб. Удачно выбранный образ придаст вам уверенности в себе. Вы способны взглянуть на себя со стороны, проанализировать и поднять собственную самооценку.
Гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года, для Стрельца
Сегодня ожидается важная информация издалека. Вы ощутите прилив сил для развития деятельности и собственной значимости. Финансовые поступления этого дня благоприятно вкладывать в развитие вашего бизнеса.
Гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года, для Козерога
У вас появится желание действовать, причем далеко не всегда конструктивно – скорее импульсивно и беспорядочно. Следите за своими словами, чтобы кого-то случайно не обидеть и не ранить. Также остерегайтесь острых и режущих предметов.
Гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года, для Водолея
Сегодня не стоит одалживать деньги. Финансовые операции могут закончиться аферой. Также в день весеннего полнолуния старайтесь никому ничего не обещать – вам сложно будет выполнить данные впопыхах обязательства.
Гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года, для Рыб
Пора навести порядок – это может быть как рабочее место, так и ваши собственные мысли. Постарайтесь без сожаления избавиться от старого и изжившего себя. Так вам будет проще двигаться вперед и развиваться.
Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:
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