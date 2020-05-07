Гороскоп на сегодня: Овны смогут найти решение проблемы, а Скорпионы будут рады переменам

Астрологический прогноз на 7 мая для всех знаков зодиака

Читайте прогноз на вторник, 7 мая 2020 года. На ком из знаков зодиака сильнее всего отразится сегодняшнее полнолуние.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года, для Овна

День пролетит быстро, напряженно и сумбурно. Вы много времени потратите на решение собственных бытовых вопросов и проблем окружающих. Так что вечером по возможности полезно расслабиться и предаться праздной лени.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года, для Тельца

Старайтесь излишне не напрягаться и избегать физической нагрузки – вы рискуете сорвать позвоночник или потянуть мышцы. Не пренебрегайте знаками внимания со стороны противоположного пола – вас ждет интересное знакомство.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года, для Близнецов

На работе может возникнуть напряженная ситуация. Будьте готовы к тому, что вам придется выполнить миссию дипломата и помирить конфликтующие стороны. Вам пригодится ваше обостренное чувство справедливости.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года, для Рака

Не слишком подходящий день для каких-либо кардинальных перемен. Но вот от полученного предложения не стоит сразу отказываться. Возьмите тайм-аут и обдумайте все хорошенько – оно может оказаться привлекательным и выгодным.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года, для Льва

Вами овладеет чувство ревности, которому не стоит поддаваться, особенно во время полнолуния. Этот день полон провокаций, и вы рискуете наговорить много неприятных вещей. Поберегите нервы – свои и любимого человека.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года, для Девы

Если вы не боитесь рисковать, то получите незабываемые впечатления, которые вас окрылят на творчество и новые свершения. Можно попробовать себя в новой роли и заняться интересным делом, о котором ранее вы лишь мечтали.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года, для Весов

Это подходящий период для анализа своих прошлых ошибок и избавления от вредных привычек. Также вам придется подбивать итоги в сфере взаимоотношений и рабочих вопросов. Чтобы отвлечься от будничной суеты, найдите занятие себе по душе.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года, для Скорпиона

Вам полезно будет заняться сменой имиджа. Так что пересмотрите свой гардероб. Удачно выбранный образ придаст вам уверенности в себе. Вы способны взглянуть на себя со стороны, проанализировать и поднять собственную самооценку.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года, для Стрельца

Сегодня ожидается важная информация издалека. Вы ощутите прилив сил для развития деятельности и собственной значимости. Финансовые поступления этого дня благоприятно вкладывать в развитие вашего бизнеса.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года, для Козерога

У вас появится желание действовать, причем далеко не всегда конструктивно – скорее импульсивно и беспорядочно. Следите за своими словами, чтобы кого-то случайно не обидеть и не ранить. Также остерегайтесь острых и режущих предметов.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года, для Водолея

Сегодня не стоит одалживать деньги. Финансовые операции могут закончиться аферой. Также в день весеннего полнолуния старайтесь никому ничего не обещать – вам сложно будет выполнить данные впопыхах обязательства.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года, для Рыб

Пора навести порядок – это может быть как рабочее место, так и ваши собственные мысли. Постарайтесь без сожаления избавиться от старого и изжившего себя. Так вам будет проще двигаться вперед и развиваться.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Читайте также общий гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков зодиака.

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