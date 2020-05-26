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Гороскоп на сегодня: Ракам и Львам можно смело браться за новые проекты

Сегодня, 05:12

Астрологический прогноз на 26 мая для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на вторник, 26 мая 2020 года. Старайтесь планировать все свои дела, быть целеустремленными и не лениться – тогда сможете добиться успеха. Вечером старайтесь уделить время себе и своим увлечениям.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 мая 2020 года, для Овна

Старайтесь сегодня сохранять спокойствие в любой ситуации. Только таким образом вы сможете избежать конфликтов и даже достичь успеха в рабочих делах. Необходимо направить свои силы и энергию на благие дела, тогда и вам воздастся.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 мая 2020 года, для Тельца

Сегодня вас ожидает спокойный и размеренный день, когда у вас будут все условия для того, чтобы осуществить все задуманное. Постарайтесь составить подробный план дел на сегодня и тогда вы сможете успеть даже больше. Вас ожидают встречи и новые знакомства – будьте открытыми и сможете обзавестись полезными контактами.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 мая 2020 года, для Близнецов

Активность и целеустремленность помогут вам сегодня оставаться в строю и добиваться целей. Поэтому – никакой лени и потери времени. В общении с близкими будьте сдержаннее, чтобы не вызвать скандал. Вечер уделите себе и своим мыслям.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 мая 2020 года, для Рака

Сейчас многие дела будут даваться вам быстро, что подстегнет вас к тому, чтобы сделать как можно больше. Это поможет вам улучшить свое материальное состояние, что автоматически поднимет вам настроение на весь день. Вечер посвятите планированию дел на ближайшие пол года.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 мая 2020 года, для Льва

Смело беритесь за новые дела, проекты, проводите деловые встречи, переговоры. Это все будет иметь успех, если вы сможете быть активными, целеустремленными и упорно идти к намеченным результатам. День также благоприятный для романтики и любви. Не бойтесь брать инициативу в свои руки.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 мая 2020 года, для Девы

Не берите на себе слишком много обязанностей и рабочих дел. Мало того, что вы не получите хорошие отзывы от начальства, так еще и можете повздорить с коллегами. Старайтесь свободное время уделить своим хобби и увлечениям. Это здорово зарядит вас энергией и придаст новых сил.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 мая 2020 года, для Весов

Сегодня вас ожидает спокойный и размеренный день, когда все будет идти своим чередом. Вы можете смело планировать важные дела – со всем справитесь. Но старайтесь не переусердствовать и не брать на себя слишком много обязательств. Встречи с друзьями и близкими подарят незабываемые эмоции.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 мая 2020 года, для Скорпиона

Все запланированные на сегодня дела необходимо сделать самостоятельно, не привлекая к помощи других людей. Кроме того, не давайте сегодня никому обещаний, если заранее знаете, что не сможете их выполнить. В делах любовных вас ждет благоприятный период.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 мая 2020 года, для Стрельца

Сегодня вы сможете покорить даже самые сложные вершины на работе, если будете настойчивы, активны и целеустремлены. Сидеть сложа руки противопоказано. Вечер уделите себе, размышлениям и планированию.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 мая 2020 года, для Козерога

Сегодня вы можете не рассчитать свои силы и не справиться с обязанностями, которые сами на себя свалили. Чтобы этого избежать, старайтесь делегировать часть обязанностей и сконцентрироваться на важном, не отвлекаясь на мелочи. Свободное время уделите самообразованию.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 мая 2020 года, для Водолея

Если вы будете дипломатичными и тактичными по отношению к окружающим, то сможете получить их помощь, как только она вам понадобиться. Все деловые контакты и связи сейчас будут очень кстати, поэтому будьте открыты к новым знакомствам. Что касается дел любовных, то здесь царит гармония и взаимопонимание.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 мая 2020 года, для Рыб

Если хотите достичь успеха в рабочих делах – старайтесь избегать торопливости и суеты. Расставляйте правильно приоритеты, действуйте согласно плану и тогда получите хороший результат. Вечер уделите себе, постарайтесь расслабиться и порадовать себя чем-то приятным.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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