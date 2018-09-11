Гороскоп на сегодня: Ракам не нужно встревать в авантюры, а Девам – активно действовать

Гороскоп на 11 сентября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay.com

Овен

День будет зависеть от того, как вы его начнете, сможете ли поймать верный ритм действий. Не позволяйте слишком себя торопить незнакомым людям.

Телец

Суровая жизненная необходимость заставит вас спуститься с заоблачных высот абстрактных размышлений. Можете не расстраиваться, это ненадолго.

Близнецы

Постарайтесь использовать на всю мощь ваше воображение. Это позволит вам найти ключ к большому успеху. Ни в коем случае не останавливайтесь.

Рак

Вы сегодня будете чрезмерно чувствительны ко всякого рода тайнам, секретам и прочим интригующим вещам. Не лезьте в авантюры, лучше почитайте детективчик.

Лев

День этот не принесет вам большого удовольствия, ибо возможно проявление неуважения по отношению к вашей персоне. Вечер проведите наедине с собой.

Дева

Всем, кто придет сегодня с желанием втравить вас в какую-то авантюру, стоит от порога сказать свое твердое "нет". День не предназначен для активных действий.

Весы

Перед тем, как приступить к принятию ответственных и стратегически важных решений, продумайте свой имидж: он должен быть безукоризненным.

Скорпион

Можете целиком и полностью посвятить время семье и своим близким. Поделитесь с ними своими переживаниями, они вам точно помогут все решить.

Стрелец

Сложные переговоры на высшем уровне способны немного поколебать ваш размеренный ритм работы и привнести новые проблемы во внутренние дела компании.

Козерог

Не стоит привлекать к себе всеобщее внимание, ибо есть реальный риск, что среди привлеченных людей окажутся совсем не те, кого вы желали бы видеть.

Водолей

Позвольте событиям развиваться самим по себе и не требуйте никаких объяснений. Сегодня вы их все равно не получите. Вечер проведите с половинкой.

Рыбы

Вам придется столкнуться с ярким проявлением человеческого несовершенства. Нельзя допустить, чтобы оно захватило вас врасплох. Почаще улыбайтесь!