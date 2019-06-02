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Гороскоп на сегодня: Ракам не стоит начинать новые дела, а Водолеев ожидают нежданные визиты родственников

Астрологический прогноз на 2 июня для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 05:01
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: pexels.com

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овнов
Гороскоп на сегодня для Овнов
Фото: Сегодня

Постарайтесь никому ничего не обещать. Ваши слова  обязательно запомнят и в будущем будут требовать исполнения. Так же не следует браться за рискованные и непроверенные проекты.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельцов
Гороскоп на сегодня для Тельцов
Фото: Сегодня

Звезды предупреждают о неожиданных поворотах в судьбе. Наступает период благоприятный для самореализации, проявления талантов и самовыражения. Вы многого сможете добиться, если захотите.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Есть вероятность, что этот день позволит вам осуществить мечты в отношении особы противоположного пола. Но действовать нужно осторожно, продумывая каждый свой шаг.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Раков
Гороскоп на сегодня для Раков
Фото: Сегодня

Не стоит сегодня строить планы, начинать новые дела, лучше заняться решением домашних проблем. Их накопилось немало, и сейчас самое время с этими делами разобраться.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Львов
Гороскоп на сегодня для Львов
Фото: Сегодня

В этот день вы сможете кого угодно убедить в собственной правоте. Но даже в этом случае действовать нужно осторожно, не навязывая свою точку зрения, а описывая возможные выгоды.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня для Дев
Гороскоп на сегодня для Дев
Фото: Сегодня

Сегодня не исключена конфликтная ситуация, которая может иметь непредсказуемые последствия. Сохраняйте спокойствие: холодный разум — лучший советчик в кризисных ситуациях.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

День благоприятен для планирования, правда, это не значит, что все остальные дела можно переложить на чьи-то плечи. Вам придется многое успеть, и помощь близких окажется как нельзя кстати.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпионов
Гороскоп на сегодня для Скорпионов
Фото: Сегодня

В этот день возможны резкие и внезапные перепады в настроении. Поэтому следует избегать всего, что связанно с работой. Дайте себе возможность полноценно отдохнуть, а к делам приступите с понедельника.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельцов
Гороскоп на сегодня для Стрельцов
Фото: Сегодня

Сегодня особое внимание следует уделить личной жизни. Все остальные дела вполне могут день подождать. А вам было бы неплохо устроить романтическое свидание.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерогов
Гороскоп на сегодня для Козерогов
Фото: Сегодня

Информацию, которую вы сегодня можете получить, нужно проверить. Холодный разум и трезвая оценка своих возможностей — будут отличными советчиками.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолеев
Гороскоп на сегодня для Водолеев
Фото: Сегодня

В этот день вероятны нежданные визиты родственников. Сегодня не рекомендуется принимать серьезные решения, особенно в сердечных вопросах. Следующий день будет куда приятней.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

В этот день возможны резкие перепады в настроении. Постарайтесь понять, как с этим справиться, иначе вы рискуете разругаться со всеми, кто вас окружает.

Ранее мы публиковали гороскоп на июнь 2019 для знака Рак.

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Источник: Сегодня
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