Гороскоп на сегодня: Ракам нельзя спешить, а Девы одержат победу

Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака.

Гороскоп на сегодня

Овен

Сегодня вам потребуется вся твердость, на которую вы только способны. В окружающем вас хаосе вы – единственный человек, который может привести все в относительный порядок, и расслабляться сейчас явно не время.

Телец

Всем, кто придет сегодня с желанием втравить вас в какую-то авантюру, стоит от порога сказать свое твердое "нет". Этот день не предназначен для активных, а уж тем паче агрессивных действий.

Близнецы

Не позвольте упрямству или непониманию, а этим вы и будете грешить сегодня, обречь вас на одиночество. Лучше уступить.

Рак

Сегодня вам категорически противопоказана спешка. Если что-то требуется закончить немедленно, всеми правдами и неправдами постарайтесь отложить срок исполнения.

Лев

Придется поступиться рядом амбиций, дабы не переживать слишком больших разочарований. Сегодня стоит быть пессимистом – сэкономите массу нервной энергии.

Дева

Сегодня вы одержите пусть небольшую, но победу. Этот день принесет вам уважение окружающих.

Весы

Сегодня, задавая вопрос, не стоит слишком надеяться на ответ. Впрочем, вы и сами будете нынче отличаться некоторой нерешительностью. Зачем же требовать от окружающих чего-то иного?

Скорпион

Сегодня у вас есть неплохой шанс получить признание, правда для этого придется что-нибудь сделать. Что именно – не важно, лишь бы оно было заметно невооруженному глазу.

Стрелец

Сегодня вас может одолеть нерешительность. Весьма раздражающее качество, но сейчас оно будет вашим союзником. Раз вы не можете на что-то решиться, значит тому есть причины, и стоит все еще раз хорошенько обдумать.

Козерог

Ощущение вечного цейтнота в любой сфере деятельности – ситуация постоянная и абсолютно нормальная. И это еще не причина, чтобы отказывать себе в отдыхе.

Водолей

Секрет успеха сегодня заключается не в способности все сделать быстро и толково, а в умении с блеском подать идею. Если вы еще и сможете обеспечить себе благодарную аудиторию, вас обязательно уверят в том, что вы гениальны.

Рыбы

Начните этот день с тем, чье общество вам приятно. Обычная беседа с этим человеком постепенно перейдет в построение планов на будущее, в результате чего может возникнуть идея, которая на первый взгляд хоть и покажется диковатой, но будет стоить осуществления.