Гороскоп на сегодня: Ракам нужна жесткая дисциплина, а Девы получат выгодное предложение

Астрологический прогноз на 14 мая для всех знаков зодиака

Астролог Варвара Левская дала прогноз на четверг, 14 мая 2020 года. Старайтесь не поддаваться влиянию ретроградной Венеры, контролировать свои эмоции и слова.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2020 года, для Овна

Если будете творчески подходить к решению задач, то однозначно сможете рассчитывать на успех. В общении с родными и близкими будьте терпимее и сдержаннее – контролируйте эмоции и избегайте критики.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2020 года, для Тельца

Ваш сегодняшний день будет насыщен различными событиями и делами. Если приложите много сил, то сможете получить хороший результат. Но прежде, чем браться за новые дела, лучше завершить начатые.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2020 года, для Близнецов

Если хотите достичь успеха в рабочих делах, необходимо много работать. Но оно того стоит. Не отвлекайтесь на мелочи и не пытайтесь никого ни в чем переубеждать. Просто старайтесь хорошо делать свое дело.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2020 года, для Рака

Будете сегодня слишком рассеянными, отвлекаясь на мелочи и неважные дела. Жесткая дисциплина и сосредоточенность помогут получить отличный результат и достичь цели. Все новые предложения следует перепроверять и хорошо обдумывать перед тем, как принимать решение.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2020 года, для Льва

Не выясняйте отношений и не пытайтесь что-то кому-то доказать – вы только потратите свою энергию и не решите вопрос. Не полагайтесь ни на кого – делайте все самостоятельно, и тогда получите хороший результат.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2020 года, для Девы

Можете получить сегодня выгодное деловое предложение, которое позволит вам подняться по карьерной лестнице. Главное – не сомневайтесь в себе и своих силах. Уверенность в себе еще и здорово поможет в делах любовных – новые знакомства станут перспективными и желанными.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2020 года, для Весов

Если будете смелыми и решительными, то сможете разглядеть важный шанс для карьерного роста. В общении со своими близкими будьте сдержаннее и терпеливее. Мягкость и гибкость помогут сохранить мир в семье.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2020 года, для Скорпиона

Все, за что вы возьметесь, будет иметь успех. Кроме того, вы можете рассчитывать на поддержку влиятельных знакомых и близких. Сможете легко найти общий язык с кем угодно.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2020 года, для Стрельца

Вас ожидает успех в рабочих делах и хорошие профессиональные предложения. Проявляйте инициативу, будьте общительны, и вы обязательно добьетесь успеха. В романтических делах вас ждет взаимопонимание и душевное тепло.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2020 года, для Козерога

Старайтесь сегодня не перетруждать себя физическими нагрузками и следить за душевным состоянием. Важно знать меру во всем и контролировать общение с близкими людьми. Вечером обязательно уделите время себе и тем занятиям, которые вам нравятся.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2020 года, для Водолея

Если не хотите допустить серьезных ошибок в бизнесе – избегайте суеты и не принимайте поспешных решений. Всю информацию, которая будет вам поступать, тщательно проверяйте. Уделите время любимому человеку.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2020 года, для Рыб

Сейчас у вас появится уникальный шанс, чтобы максимально приблизиться к своей цели, если используете способности убеждать. Это поможет обзавестись правильными контактами и перетянуть на свою сторону кого угодно.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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