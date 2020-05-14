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Гороскоп на сегодня: Ракам нужна жесткая дисциплина, а Девы получат выгодное предложение

Астрологический прогноз на 14 мая для всех знаков зодиака

Анна Ковпак
Сегодня, 05:08

Астролог Варвара Левская дала прогноз на четверг, 14 мая 2020 года. Старайтесь не поддаваться влиянию ретроградной Венеры, контролировать свои эмоции и слова.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2020 года, для Овна

Если будете творчески подходить к решению задач, то однозначно сможете рассчитывать на успех. В общении с родными и близкими будьте терпимее и сдержаннее – контролируйте эмоции и избегайте критики.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2020 года, для Тельца

Ваш сегодняшний день будет насыщен различными событиями и делами. Если приложите много сил, то сможете получить хороший результат. Но прежде, чем браться за новые дела, лучше завершить начатые.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2020 года, для Близнецов

Если хотите достичь успеха в рабочих делах, необходимо много работать. Но оно того стоит. Не отвлекайтесь на мелочи и не пытайтесь никого ни в чем переубеждать. Просто старайтесь хорошо делать свое дело.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2020 года, для Рака

Будете сегодня слишком рассеянными, отвлекаясь на мелочи и неважные дела. Жесткая дисциплина и сосредоточенность помогут получить отличный результат и достичь цели. Все новые предложения следует перепроверять и хорошо обдумывать перед тем, как принимать решение.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2020 года, для Льва

Не выясняйте отношений и не пытайтесь что-то кому-то доказать – вы только потратите свою энергию и не решите вопрос. Не полагайтесь ни на кого – делайте все самостоятельно, и тогда получите хороший результат.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2020 года, для Девы

Можете получить сегодня выгодное деловое предложение, которое позволит вам подняться по карьерной лестнице. Главное – не сомневайтесь в себе и своих силах. Уверенность в себе еще и здорово поможет в делах любовных – новые знакомства станут перспективными и желанными.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2020 года, для Весов

Если будете смелыми и решительными, то сможете разглядеть важный шанс для карьерного роста. В общении со своими близкими будьте сдержаннее и терпеливее. Мягкость и гибкость помогут сохранить мир в семье.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2020 года, для Скорпиона

Все, за что вы возьметесь, будет иметь успех. Кроме того, вы можете рассчитывать на поддержку влиятельных знакомых и близких. Сможете легко найти общий язык с кем угодно.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2020 года, для Стрельца

Вас ожидает успех в рабочих делах и хорошие профессиональные предложения. Проявляйте инициативу, будьте общительны, и вы обязательно добьетесь успеха. В романтических делах вас ждет взаимопонимание и душевное тепло.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2020 года, для Козерога

Старайтесь сегодня не перетруждать себя физическими нагрузками и следить за душевным состоянием. Важно знать меру во всем и контролировать общение с близкими людьми. Вечером обязательно уделите время себе и тем занятиям, которые вам нравятся.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2020 года, для Водолея

Если не хотите допустить серьезных ошибок в бизнесе – избегайте суеты и не принимайте поспешных решений. Всю информацию, которая будет вам поступать, тщательно проверяйте. Уделите время любимому человеку.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2020 года, для Рыб

Сейчас у вас появится уникальный шанс, чтобы максимально приблизиться к своей цели, если используете способности убеждать. Это поможет обзавестись правильными контактами и перетянуть на свою сторону кого угодно.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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