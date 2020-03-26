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Гороскоп на сегодня: Ракам нужно не поддаваться соблазнам, а Львам – быть смелее

Астрологический прогноз на 26 марта для всех знаков зодиака

Варвара Левская
Сегодня, 05:51

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 марта 2020 года, для Овна

У вас сегодня будет творческое настроение, когда интересные идеи касательно работы будут фонтанировать с большой силой. Не бойтесь обратиться за помощью к тем, кто сможет вам помочь. Удачное время для новых встреч и знакомств.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 марта 2020 года, для Тельца

Сегодня вас могут посетить мрачные мысли из-за того, что не чувствуете уверенности в завтрашнем дне. Постарайтесь не зацикливаться на негативе, а найти занятие, которое вас увлечет и отвлечет.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 марта 2020 года, для Близнецов

Вам сегодня противопоказано лениться. Если у вас были какие-то сомнения – они скоро развеются и вам станет легче с этим жить или вы сможете что-то поменять. Полагайтесь только на себя и рассчитывайте на свои силы. У вас все получится.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 марта 2020 года, для Рака

Не поддавайтесь соблазнам, ведь вы можете решить свои вопросы без посторонней помощи и без использования хитростей и мошенничества. Будьте активнее и получите хороший результат.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 марта 2020 года, для Льва

Старайтесь быть в курсе событий и не пропускайте важных мероприятий. Сейчас – это ваш шанс стать успешнее и счастливее. Будьте смелее.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 марта 2020 года, для Девы

Сегодня вас ждет спокойный день, если вы только сами не захотите устроить себе "веселье". Старайтесь больше отдыхать – это поможет вам чувствовать себя лучше и не цепляться к окружающим с различными придирками.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 марта 2020 года, для Весов

Сегодня вас ждет активный день с различными событиями, связанными с работой. Постарайтесь также больше уделять внимания семейным и бытовым вопросам, чтобы использовать свои способности на максимум. Вечер проведите в уединении.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 марта 2020 года, для Скорпиона

Сегодняшний день удачный для различных переговоров и решения вопросов, связанных с работой. При этом старайтесь выбирать те занятия, которые принесут вам удовольствие. В любовных делах проявите терпение и доброжелательность.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 марта 2020 года, для Стрельца

У вас сегодня удачный день для любых начинаний – работа, любовные отношения или семейные – все у вас будет хорошо. Старайтесь не срывать свой гнев на окружающих, если разозлитесь. И не хватайтесь за все дела сразу – лучше закончите уже начатые проекты.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 марта 2020 года, для Козерога

Вы сегодня будете полны сил и энергии, почувствуете себя всесильными и захотите переделать всю работу. Чтобы ваш запал не улетучился, выбирайте только те занятия, которые вам нравятся. Если появятся новые идеи – не спешите ими делится – возможна утечка.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 марта 2020 года, для Водолея

Сегодня у вас будет спокойный и размеренный день. Старайтесь не портить его плохим настроением и ссорами. Это хороший день для романтических свиданий и признаний.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 марта 2020 года, для Рыб

Вы можете не планировать на сегодня грандиозных планов, ведь будете спонтанно делать что-то, что принесет вам моральное удовлетворение и даже дополнительный доход. В отношениях с любимым человеком будьте спокойнее и терпимее.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Читайте также гороскоп на неделю 22—28 марта: все знаки зодиака.

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Источник: Сегодня
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