Гороскоп на сегодня: Ракам нужно обратить внимание на окружающих, а Дев ожидает премия

Гороскоп на 5 сентября для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю

Овен

Сегодня вам придется забыть об отдыхе и заняться накопившимися делами. Но не распыляйтесь и делайте все тщательно, тогда ваши труды принесут доход.

Телец

Вам может потребоваться эмоциональная разрядка. Не держите стресс в себе и постарайтесь найти выход чувствам, желательно мирный.

Близнецы

Вторая половина дня прояснит цели и задачи, но не торопите события. Проявите выдержку, прислушивайтесь к советам, но принимайте решения сами.

Рак

Отложите повседневные дела и обратите внимание на окружающих. Новые знакомства подарят вам свежие идеи и откроют новые перспективы.

Лев

Сегодня для вас велика вероятность впутаться в сомнительные дела. Постарайтесь проявить бдительность и не рисковать без меры. Не давайте деньги в долг.

Дева

Сегодня люди будут настроены к вам позитивно. У вас появится масса идей для дополнительного зароботка. А на работе может ожидать премия.

Весы

Не беритесь за выполнение важных заданий. Вы столкнетесь с рядом мелких неудобств. Примите их философски — что ни делается, все к лучшему.

Скорпион

Вам представится хорошая возможность, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Но остерегайтесь огласки — зависть может испортить ваши планы.

Стрелец

В течение дня вас ждет удача, только постарайтесь не сбиваться с намеченного плана. Не забудьте помочь своим коллегам, и они ответят вам тем же.

Козерог

Сегодня ваш творческий потенциал достигнет максимума. Самое время добиться поставленной цели. Однако не стоит забывать об отдыхе.

Водолей

Сегодня все, за что ни возьметесь, будет получаться. А вечер, проведенный в компании любимого человека, принесет вам неожиданный сюрприз.

Рыбы

Постарайтесь контролировать себя и не позволять другим вызвать у вас гнев и прочие отрицательные сильные эмоции. Сегодня стрессы вам ни к чему.