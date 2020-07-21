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Гороскоп на сегодня: Ракам нужно помочь близким, а Львов ждет активный день

Сегодня, 05:53

Астрологический прогноз на 21 июля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на вторник, 21 июля 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 июля 2020 года, для Овна

Сегодня у вас будет запланировано много событий, которые приятно вас удивят. Поступят заманчивые предложения, которые предоставят хорошие перспективы как в рабочих делах, так и в личных. Не спешите принимать решение – возьмите паузу, чтобы все хорошо обдумать.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 июля 2020 года, для Тельца

Можете столкнуться с трудностями на работе, поэтому запаситесь терпением и старайтесь меньше реагировать на выпады коллег. Так вы сможете сохранить душевное равновесие и не испортить ни с кем отношения. Свободное время посвятите своим увлечениям и хобби.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 июля 2020 года, для Близнецов

У вас сегодня начинается благоприятное время, которое подарит массу возможностей и впечатлений. Все сделки, переговоры и совещания будут иметь успех, поэтому смело можете планировать на этот день важные дела. Избегайте выяснения отношений и ссор, чтобы не испортить себе настроение.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 июля 2020 года, для Рака

Старайтесь не игнорировать сегодня просьбы окружающих и по мере ваших возможностей помогать своим близким. Но не забывайте о своих потребностях и желаниях. Вечер обязательно проведите наедине со своими мыслями и мечтами.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 июля 2020 года, для Льва

Сегодня вас ждет насыщенный и довольно активный день. Только так вы сможете достичь того, что запланировали себе. Но вечером вы будете довольны собой и результатами, которые получили. Порадуйте себя каким-то подарком.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 июля 2020 года, для Девы

Сегодня стоит проявить больше инициативы, тогда и сможете достичь больших успехов. Займитесь теми занятиями, которые приносят вам не только доход, а и удовольствие. Избегайте конфликтов. Противостоять натиску энергетически сильного человека будет сложно.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 июля 2020 года, для Весов

Уделите сегодня больше внимания своим близким и родным людям. Это не только им необходимо, а и вам пойдет на пользу и подзарядит необходимой энергией. Переговоры сложатся удачно, поэтому вы сможете легко достичь желаемых результатов. Следует быть аккуратнее с финансами.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 июля 2020 года, для Скорпиона

Сегодня вы будете находиться в приподнятом настроении и сможете хорошо не только поработать, а и отдохнуть. Старайтесь активнее общаться со своими близкими и ходите в гости – так вы здорово зарядитесь положительными эмоциями.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 июля 2020 года, для Стрельца

Вы получите сегодня хорошие результаты за свои труды, поэтому сидеть сложа руки запрещено. В свободное время займитесь своим любимым делом – это поможет отвлечься и перестроиться. Вечер уделите любимому человеку.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 июля 2020 года, для Козерога

Сегодня вам нужно будет сделать много работы, которая принесет мало удовольствия, но много дохода. Поэтому старайтесь не лениться, если хотите заработать и не избегайте общения с важными людьми. Вечером постарайтесь отдохнуть и насладиться ничегонеделаньем.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 июля 2020 года, для Водолея

Сегодня у вас будет подъем в рабочих делах, поэтому смело беритесь за новые проекты – у вас все получится. А вот конфликтов и выяснения отношений с любимым человеком лучше избегать. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 июля 2020 года, для Рыбы

Все свои дела и планы на сегодня старайтесь сначала хорошо обдумать, а потом только приступать к их исполнению. Старайтесь больше руководствоваться своим мнением, а не окружающих. А вечером обязательно уделите время себе и тем занятиям, которые делают вас счастливыми.

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Источник: Сегодня
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