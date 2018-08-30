Гороскоп на сегодня: Ракам придется потратиться, а Водолеям нужно провести время с семьей

Гороскоп на 30 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп. Фото: pixabay.com

Овен

Будьте предельно внимательны, обращайте внимание на детали, никому не верьте на слово. Вся информация должна быть проверена — и лучше несколько раз.

Телец

Не проецируйте семейные проблемы на работу. Оставьте их решение для дома, а пока займитесь служебными делами, они помогут вам отвлечься.

Близнецы

Вам предстоит деловая поездка? Сегодня отличный день, чтобы побеседовать на эту тему с начальством. Возможно, это даст вам дополнительные бонусы.

Рак

Сэкономить сегодня не получится. Возникнет множество неожиданных ситуаций, которые потребуют от вас значительных затрат, придется подчиниться.

Лев

С чем вам надо сегодня бороться, так это с беспорядком в своих мыслях. Справитесь — тогда вы сможете без лишних усилий достичь того, к чему стремились.

Дева

Люди, которых вы считали своими друзьями, могут неожиданно подвести вас, причем именно тогда, когда вы будете очень нуждаться в их поддержке.

Весы

Старайтесь общаться только с теми людьми, которые способны поддержать, вселить в вас уверенность в собственных силах и зарядить оптимизмом.

Скорпион

Совершенно неожиданно у вас появится прекрасный шанс снять с себя какую-то часть своей работы и освободить вечер для более приятных дел.

Стрелец

Сегодня вы осознаете себя незаменимым человеком, что заставит вас работать с утроенной интенсивностью. Только не утомитесь от перегрузки.

Козерог

Учитесь работать в команде, тем более сейчас, когда обстоятельства этого требуют. Чем раньше вы это поймете, тем лучше для общего дела.

Водолей

Как можно больше времени проведите с семьей. Даже если на горизонте замаячит нечто интересное, звезды настоятельно рекомендуют от всего отказаться.

Рыбы

Зависть — чувство разрушительное и весьма вредит личному продвижению по службе. Куда полезнее было бы перенять положительный опыт ваших коллег.