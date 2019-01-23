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Гороскоп на сегодня: Ракам стоит заняться личными проблемами, а Львов могут подвести друзья

Астрологический прогноз на 23 января для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 04:27
Гороскоп на сегодня Фото:pixabay
Гороскоп на сегодня
Фото: pixabay

Овен

Поверьте в себя, ведь в этот день успех, карьера и благополучие будут зависеть от образа мышления и от умения поддержать хорошие отношения с коллегами.

Телец

Некто, совершенно с вашей работой не связанный, поможет в решении какой-то стратегически важной рабочей проблемы. Не забудьте его поблагодарить.

Близнецы

В этот день постарайтесь обойтись без шуток, особенно по отношению к коллегам и шефу. Вряд ли они сегодня адекватно воспримут ваш юмор.

Рак

Займитесь решением личных проблем, дальше откладывать нельзя. Иначе в ближайшее время они (проблемы) одновременно свалятся на вашу голову.

Лев

Люди, которых вы долгое время считали своими друзьями, могут подвести вас, причем именно тогда, когда вы будете очень нуждаться в их поддержке.

Дева

Не путайте личную жизнь и работу. Сегодня однозначно придется разбираться с чем-то одним. А так как в обеих сферах все не так благополучно — выбор за вами.

Весы

Сегодня следует руководствоваться в действиях своими интуицией и опытом. Кроме этого, не забудьте о поддержании дружеских отношений с коллегами.

Скорпион

Не мудрите, пытаясь придумать какую-то уникальную возможность подзаработать. Самыми верными и прибыльными решениями будут наиболее простые.

Стрелец

Давно вы так не рвались на работу, как сегодня! Вы полны сил и энтузиазма, а значит с легкостью справитесь с делами, которые ранее не поддавались.

Козерог

Любое дело в ваших руках будет доведено до конца и вы проявите при этом немало упорства и трудолюбия. Такое рвение начальство не может не оценить.

Водолей

Сегодня у вас появится хороший повод для того, чтобы убедиться самому и доказать окружающим, что вы великолепно справляетесь со своими обязанностями.

Рыбы

Нынче у вас будет множество соблазнов, которые будут отвлекать от работы и мешать сосредоточиться. Возьмите, наконец, себя в руки и начните трудиться.
 

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