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Гороскоп на сегодня: Ракам звезды сулят похвалу от начальства, а Рыбам важно показать лучшие качества

Астрологический прогноз на 28 февраля для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 10:37
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: freepik.com

Овен

Если вы с юмором отнесетесь ко всем трудностями, которые возникнут сегодня на вашем пути, считайте, что вам крупно повезло. Будьте на позитиве!

Телец

Нынче вам предстоит разобраться в причинах снижения самооценки. Оставлять все как есть нельзя — это дурно скажется на возможностях карьерного роста.

Близнецы

Не пытайтесь сегодня доказывать свою правоту — ничего хорошего из этого не выйдет. Постарайтесь добиться своих целей более запутанным путем.

Рак

Звезды сулят похвалу от начальства. Вы ощутите прилив смелости, активности и хорошего настроения. Все это сыграет вам на руку при решении деловых проблем.

Лев

В этот день вам припомнят все, что вы когда-либо обещали сделать. Придется подчиниться, даже если вам бесконечно этого не захочется.

Дева

День обещает быть благоприятным для начинаний, кроме того, сегодня вас посетит вдохновение. Постарайтесь использовать все данные вам возможности.

Весы

Обязательно прислушайтесь к советам старшего поколения, даже если вы опытный и высококвалифицированный специалист — все равно вам есть чему учиться.

Скорпион

Не давайте обещаний, выполнить которые вы не хотите или по каким-то причинам не можете. Это касается не только сегодняшнего дня, а всей жизни в целом.

Стрелец

Деньги и силы, вложенные в образование, вернутся сторицей. Постарайтесь только, чтобы это занятие не отвлекало от выполнения непосредственных обязанностей.

Козерог

Опасайтесь конкурентов, они готовы на все, чтобы сбросить вас с дистанции. Правда вы имеете шанс обратить зло во благо, воспользуйтесь им обязательно.

Водолей

К своей цели нужно идти уверенно, тщательно обдумывая как шаги вперед, так и пути отступления. Действовать нужно не спеша, дабы не ошибиться.

Рыбы

Есть вероятность продвинуться по карьерной лестнице. Вы на хорошем счету у руководства, но сейчас необходимо показать все самые лучшие качества.

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Источник: Сегодня
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