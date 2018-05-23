Гороскоп на сегодня: Раки заведут новых друзей, а Скорпионам не стоит затевать споры

Гороскоп на сегодня, 24 мая, для всех знаков зодиака

Овен

Благодаря вашим друзьям появится реальная возможность сотворить нечто новое и необычное. Попытайтесь, но не забывайте об осторожности.

Телец

Сегодня для вас не будет ничего невозможного. Правда, вы рискуете потратить слишком много времени на любование собственным могуществом. Вполне вероятно, что день будет продуктивным.

Близнецы

Делайте все, что хотите, если только это не пойдет во вред окружающей среде и не слишком отразится на семейном бюджете. Возможно, даже кое-кто из соратников с пониманием отнесется к вашим действиям.

Рак

Сегодня обычно свойственная вам застенчивость будет забыта. Вы удивитесь, насколько легко вам будет заговорить с незнакомцем. Возможно, вы приобретете новых друзей.

Лев

Сегодня вам стоит отвлечься от мыслей эгоцентрического характера и подумать о родных, близких и иных представителях рода человеческого. Может статься, что в последнее время вы стали слишком требовательны к ним, и чересчур мягки к себе.

Дева

Сегодня вы будете чувствовать ответственность буквально за все, что происходит в этом мире. В ваших интересах узнавать поменьше плохих и побольше хороших новостей.

Весы

Сегодня свобода ваша будет так или иначе ограничена. Если вы сумели загнать себя в угол, сумейте и вытащить себя оттуда. Сделайте так, чтобы голос ваш услышали.

Скорпион

Не стоит затевать пустые споры. Они и делу повредить могут, и драгоценного времени много отнимут. Лучше займитесь отсеиванием лишних мелочей, пока они окончательно не погребли под собой истину.

Стрелец

На сегодня вполне достаточным вкладом в развитие событий будут благие намерения, вами вынашиваемые. Активные действия вам противопоказаны.

Козерог

Сегодня все вокруг вас будет музыкой, просто не день, а песня. Так, в упоении, вы и доберетесь до вечера.

Водолей

Избегайте спонтанных действий, они не принесут вам ничего кроме неприятностей. Пусть лучше вас сочтут нерешительным, чем глупым.

Рыбы

Сегодня вам следует очень внимательно выслушать мнение каждого из заинтересованных лиц и поступить по-своему. Не ошибетесь.