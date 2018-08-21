Гороскоп на сегодня: Рыбам нужно пересмотреть график, а Скорпионам – не перетруждаться
Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
Овен
Есть вероятность, что на работе возникнут определенного рода проблемы, которые придется решать в срочном порядке. В общем, день будет насыщенным.
Телец
Подумайте, что для вас лучше: быть начальником, который отвечает за все дела, или неформальным лидером, который может объединять и вдохновлять коллег.
Близнецы
В процессе работы вы можете столкнуться с рядом трудностей, которые могут поколебать вашу уверенность в себе. Однако не стоит принимать их всерьез.
Рак
Сегодня вам будет трудно сосредоточиться на работе. Видимо, вам просто не хватает драйва — будь ситуация более напряженной, было бы проще втянуться.
Лев
При любых сомнениях вам следует тщательно все обдумать и перепроверить, иначе, руководствуясь ложными данными, вы рискуете серьезно навредить себе.
Дева
Даже если вам не о чем больше будет поговорить с вашим любимым человеком, лучше молчите, улыбайтесь и кивайте. Но о работе — ни слова.
Весы
Нынче потребность друзей в вашем внимании окажется в противоречии с вашими деловыми планами. Отмахнуться не получится ни от того, ни от другого.
Скорпион
Не перетруждайтесь, когда почувствуете, что уже стоите на грани, срочно сбавляйте темп. Также внимательно отнеситесь к тому, что подсказывает вам интуиция.
Стрелец
Некоторые действия вашего начальника будут вам казаться нелогичными и нецелесообразными. Постарайтесь, однако, не демонстрировать ваше неудовольствие.
Козерог
В скором времени намечается увеличение оклада, поэтому вам следует немного прибавить темп и доказать, что вы достойны повышения.
Водолей
Если вы хотите добиться успеха — ищите новые варианты, подходящие для вашей работы. Нынче отличный день для внедрения чего-то нового.
Рыбы
Похоже, сегодня вы будете медлительнее обычного. Возможно, вам стоит пересмотреть свой график и отвести больше времени на сон и отдых.