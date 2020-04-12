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Гороскоп на сегодня: Скорпионам нужно избегать выяснения отношений, а Стрельцам – позаботиться о себе

Астрологический прогноз на 12 апреля для всех знаков зодиака

Варвара Левская
Сегодня, 05:45

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 апреля 2020 года, для Овна

Можете смело планировать дела, которые ранее откладывали, или за которые браться боялись в силу их масштабов. Сегодня вам все будет под силу. Инициируйте встречи с друзьями и родственниками, чтобы поддерживать хорошие отношения. Но избегайте долгов – деньги держите при себе и никому не одалживайте.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 апреля 2020 года, для Тельца

Сегодня вас ждет насыщенный день, который по ощущениям пролетит как одна минута. Но несмотря на это, вы сможете сделать много полезной работы. Избегайте конфликтов и выяснений отношений.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 апреля 2020 года, для Близнецов

Можете провести этот день, как сами того хотите – активно занимаясь различными делами или лениво валяясь на диване. Можете позволить себе сегодня все. Вечер лучше провести все же не в одиночестве, а в приятной компании.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 апреля 2020 года, для Рака

Сегодня все дела потребуют от вас максимальной концентрации и внимания, поэтому постарайтесь оградить себя от суеты и каких-то мелких дел. Это нужно, чтобы сосредоточиться на главном. Будьте аккуратнее с обещаниями и общением с чужими людьми.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 апреля 2020 года, для Лева

Вас сегодня ждет благоприятный день, если вы сможете отказаться от сомнительных дел и общения с такими же сомнительными людьми. Делайте то, что приносит вам удовольствие и делает вас счастливым.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 апреля 2020 года, для Девы

Идеальный день, чтобы осуществить все задуманное и даже воплотить в жизнь свое желание. Приложите немного сил и получите хороший результат. Вечер проведите в приятной компании за обсуждением прекрасного.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 апреля 2020 года, для Весов

День для вас сегодня пролетит как одна минута и вы даже не успеете заметить какие-то изменения в своей жизни. Зато будете чувствовать себя хорошо и своим положительным настроением зарядите на позитив окружающих. Чаще гуляйте на свежем воздухе и хорошо питайтесь.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 апреля 2020 года, для Скорпиона

Старайтесь избегать выяснения отношений с любимым человеком иначе ссоры и конфликта вам не избежать. Вечер лучше проведите в уединении, чтобы проанализировать свои чувства и спокойно поговорить со своим партнером.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 апреля 2020 года, для Стрельца

Сегодня можете чувствовать себя истощенным и лишенным какой-либо энергии. Это явление временное, но требует некоторых действий с вашей стороны: правильное питание, хороший сон и приятная компания – все, что нужно для восстановления сил.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 апреля 2020 года, для Козерога

Сегодня вы будете полны сил и энергии, поэтому смело планируйте новые дела и беритесь за интересные проекты. Идеальное время для одиноких представителей знака завести интересное знакомство. Не игнорируйте новые технологии и возможности.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 апреля 2020 года, для Водолея

Хороший период, когда вы сможете отфильтровать людей, с которыми общаетесь. Это поможет в дальнейшем строить планы и добиваться новых высот. Не давайте денег в долг, иначе будете сильно переживать из-за этого в будущем.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 апреля 2020 года, для Рыб

Ваша решимость и непреклонность помогут вам добиться желаемого в карьере. Получите сегодня заманчивое предложение и множество возможностей для воплощения своих желаний – не упустите шанс. Вечер проведите с любимым человеком.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Читайте также общий гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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