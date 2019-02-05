Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня: Скорпионам нужно расставить приоритеты, а Овнам – держать эмоции при себе

Астрологический прогноз на 5 февраля для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 11:51
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pixabay

Овен

Слишком резкие переходы от уныния к радости в этот день могут сослужить вам плохую службу, поэтому ради своего же блага держите эмоции при себе.

Телец

Скорее всего, коллеги жаждут разозлить вас, а может быть, они просто не задумываются о ваших интересах. В любом случае вам следует стоять на своем.

Близнецы

Займите выжидательную позицию и не принимайте пока никаких решений, чего бы они ни касались. Вскоре у вас появится шанс воплотить задуманное.

Рак

Сосредоточиться на работе будет непросто. Не стоит заниматься умственным трудом — из этого все равно ничего не выйдет, только испортите себе настроение.

Лев

Вам удастся добиться на профессиональном поприще неплохих результатов. То, что вы давно планировали, может реализоваться, если вы приложите усилия. 

Дева

Сегодня вам придется выполнить множество неинтересных и неприятных поручений, которые являются частью ваших непосредственных обязанностей.

Весы

Для начала разберитесь в том, что вы хотите сделать, а затем подумайте, как этого добиться. Это окажется непростой задачей, но вы обязательно справитесь.

Скорпион

В этот день самым важным будет определиться с приоритетами. И только после того как поймете, к чему стремиться, вы сможете добиться успеха. 

Стрелец

Вряд ли вам сегодня удастся реализоваться в профессиональном плане, как бы вы ни старались. А вот помочь в этом кому-либо получится без проблем. 

Козерог

От того, какие решения вы примете сейчас, во многом зависит, суждено ли сбыться вашим мечтам. Приложите все усилия для достижения своих целей.

Водолей

Ваша профессиональная активность будет сегодня несколько ниже, чем обычно, все дело в элементарной усталости. Было бы неплохо взять выходной.

Рыбы

Научитесь самостоятельно принимать решения и отвечать за них. Действуйте продуманно, и тогда вы не будете допускать ошибок.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
Вокалистка группы KAZKA поделилась фото в купальнике
Вокалистка группы KAZKA поделилась фото в купальнике
6 роскошных причесок, которые красивы и без укладки
6 роскошных причесок, которые красивы и без укладки
Цекало развелся с сестрой Веры Брежневой. Комментарий звезды
Цекало развелся с сестрой Веры Брежневой. Комментарий звезды

Популярные статьи

Сегодня, 12:39Wellness

Рыбная диета для похудения: как сбросить шесть килограммов за 10 дней

Сегодня, 11:51Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам нужно расставить приоритеты, а Овнам – держать эмоции при себе

Сегодня, 07:35Стиль

Очень эффектно: Мелания Трамп надела все вещи одного цвета

Вчера, 16:50Fun

4 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 15:06Психология

Сложные люди: четыре самых вспыльчивых знаков зодиака

Вчера, 12:25Афиша

Тони вернется, а Тор злится: появился крутой тизер "Мстителей 4"

Вчера, 06:35Психология

Назван секрет счастья для каждого знака зодиака

3 февраляШоу-бизнес

Очевидец рассказал, что происходило перед смертью Децла

3 февраляШоу-бизнес

Смерть рэпера Децла: появились новые подробности

3 февраляШоу-бизнес

Памяти Децла: факты о рэпере и его лучшие хиты

3 февраляШоу-бизнес

Реакция коллег на смерть Децла: Шнуров написал стих, а Тимати вспомнил прошлое

3 февраляШоу-бизнес

Децл хотел инсценировать свою смерть в 35 лет

3 февраляШоу-бизнес

Как мать и жена Децла отреагировали на его смерть

3 февраляПсихология

Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Лев

3 февраляШоу-бизнес

Умер знаменитый рэпер Децл

3 февраляПсихология

Гороскоп на неделю: у Стрельцов звездный час популярности, а Рыбам нужно уединиться

Новости партнеров

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги
Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги
Назвали причину епідемії раку серед молодих людей
Назвали причину епідемії раку серед молодих людей
Ольга Сумська показала, як виглядала у 21 рік
Ольга Сумська показала, як виглядала у 21 рік
5 примет почему нельзя дарить полотенца
5 примет почему нельзя дарить полотенца
Девушка дня. Обворожительная серфингистка Лаура Крэйн
Девушка дня. Обворожительная серфингистка Лаура Крэйн
Тіна Кароль показала, як виглядала у студентські роки
Тіна Кароль показала, як виглядала у студентські роки
Настя Каменських здивувала фанатів кардинальною зміною іміджу
Настя Каменських здивувала фанатів кардинальною зміною іміджу
Від любові до розлучення: історія кохання Ані Лорак з чоловіком
Від любові до розлучення: історія кохання Ані Лорак з чоловіком