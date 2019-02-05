Гороскоп на сегодня: Скорпионам нужно расставить приоритеты, а Овнам – держать эмоции при себе

Астрологический прогноз на 5 февраля для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: Pixabay

Овен

Слишком резкие переходы от уныния к радости в этот день могут сослужить вам плохую службу, поэтому ради своего же блага держите эмоции при себе.

Телец

Скорее всего, коллеги жаждут разозлить вас, а может быть, они просто не задумываются о ваших интересах. В любом случае вам следует стоять на своем.

Близнецы

Займите выжидательную позицию и не принимайте пока никаких решений, чего бы они ни касались. Вскоре у вас появится шанс воплотить задуманное.

Рак

Сосредоточиться на работе будет непросто. Не стоит заниматься умственным трудом — из этого все равно ничего не выйдет, только испортите себе настроение.

Лев

Вам удастся добиться на профессиональном поприще неплохих результатов. То, что вы давно планировали, может реализоваться, если вы приложите усилия.

Дева

Сегодня вам придется выполнить множество неинтересных и неприятных поручений, которые являются частью ваших непосредственных обязанностей.

Весы

Для начала разберитесь в том, что вы хотите сделать, а затем подумайте, как этого добиться. Это окажется непростой задачей, но вы обязательно справитесь.

Скорпион

В этот день самым важным будет определиться с приоритетами. И только после того как поймете, к чему стремиться, вы сможете добиться успеха.

Стрелец

Вряд ли вам сегодня удастся реализоваться в профессиональном плане, как бы вы ни старались. А вот помочь в этом кому-либо получится без проблем.

Козерог

От того, какие решения вы примете сейчас, во многом зависит, суждено ли сбыться вашим мечтам. Приложите все усилия для достижения своих целей.

Водолей

Ваша профессиональная активность будет сегодня несколько ниже, чем обычно, все дело в элементарной усталости. Было бы неплохо взять выходной.

Рыбы

Научитесь самостоятельно принимать решения и отвечать за них. Действуйте продуманно, и тогда вы не будете допускать ошибок.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram