Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня: Скорпионам нужно уделить время работе, а в Козерогов будет хороший день для шопинга

Астрологический прогноз на 4 мая для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 05:45
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pixabay

Овен

От вашей работоспособности и готовности улаживать дела, сегодня будет зависеть ваше будущее. Постарайтесь побороть лень и выполнить задуманное, результатом вы останетесь довольны.

Телец

Научитесь смотреть на вещи проще, не злясь и не впадая в панику, тогда вы сможете открыть для себя и другие области, кроме работы, которые также могут и должны наполнять жизнь каждого.

Близнецы

Понять, что именно движет теми или иными людьми из вашего окружения будет непросто. Если вам по какой-то причине так важно знать, в чем дело, просто попросите объяснить.

Рак

Будьте терпеливы и постарайтесь разобраться в ситуации, а не вступать в противостояние. Да, это нелегко, но нужно научиться держать себя в руках и выяснять отношения спокойно.

Лев

Несмотря на выходной день, сегодня придется пару часов уделить работе. Вполне возможно, что те функции, которые вам предстоит выполнить, окажутся вам в радость.

Дева

Нынешний день следует посвятить как покупкам для вас самих, так и для дома. Неплохо бы задуматься и о ремонте в квартире. Не обязательно начинать его прямо сейчас, но составить план и смету не помешает.

Весы

Если ваша деятельность связана с производством или предоставлением услуг – самое время задуматься о расширении ассортимента. Остальным представителям знака не помешает немного усовершенствовать рабочий процесс.

Скорпион

Сегодня вам, возможно, придется некоторое время уделить работе. Не отлынивайте, потратив пару часов сейчас, вы выиграете куда больше, нежели перенеся принятие решений на будний день.

Стрелец

Остерегайтесь тех, кто пытается отвлечь ваше внимания от сути происходящего и отвести вас от серьезного разговора различными презентами. Ситуация должна быть под вашим контролем.

Козерог

Сегодня удачный день для шопинга. На небольшую сумму денег вам сегодня удастся сделать много полезных и стоящих приобретений. Так что отправляйтесь за покупками и наслаждайтесь приятным днем.

Водолей

Если вы работаете по найму и в последнее время показали себя с лучшей стороны, вас ожидает повышение. Если же вы трудитесь на себя, то вам на некоторое время следует ограничить траты.

Рыбы

Даже в выходные дни случаются авралы, и звезды не исключают возможности, что в этот день случай будет тем самым. Не стоит нервничать, необходимо как можно скорее справиться с делами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на май 2019 для всех знаков зодиака Как понять друга Тельца: полезные советы Гороскоп на май 2019 для знака Рыбы: месяц полон приятных моментов в карьере и личной жизни Ретроградный Сатурн: что нельзя делать и от чего нужно избавиться
астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Топ-3 знака зодиака, которые забирают вашу энергию
Топ-3 знака зодиака, которые забирают вашу энергию
Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына
Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Что о родителях говорит имя их ребенка?
Что о родителях говорит имя их ребенка?

Популярные статьи

Вчера, 12:30Fun

Арья Старк после убийства Короля Ночи стала героем насмешек: видео

Вчера, 05:31Travel

Куда поехать в мае 2019 года: необычные направления

2 маяПсихология

Гороскоп на завтра: Дев поджидают авантюры, а Тельцам лучше побыть в уединении

2 маяШоу-бизнес

Холостяк Никита Добрынин: "Я встретил ту, с которой хочу быть вместе"

2 маяFun

Поминальные дни 2019: обычаи и что нельзя делать

2 маяШоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт сделал подарок экс-супруге за 79 миллионов долларов

2 маяFun

Как живет сейчас мальчик, нарисованный на банке украинской сгущенки: фото

2 маяАфиша

Создатели "Игры престолов" рассказали, как нужно смотреть 3-ю серию 8-го сезона

2 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Близнецам лучше избегать ненужных трат, а Весы научатся отстаивать свои права

1 маяШоу-бизнес

Оля Фреймут взорвала сеть откровенным фото

1 маяFood

Каркаде: все, что нужно знать о чайном напитке

1 маяШоу-бизнес

Потап и Настя Каменских празднуют годовщину: фото

1 маяFun

Выходные и праздничные дни в мае 2019 года в Украине

1 маяШоу-бизнес

Ани Лорак впервые показала своих братьев: фото

1 маяFun

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

1 маяТехно

Невероятный зум: устаревший смартфон Samsung сфотографировал Сатурн

Новости партнеров

Знаки Зодиака, которые являются родственными душами
Знаки Зодиака, которые являются родственными душами
"Я готова". Завораживающее фото жены Ковальчука в купальнике
Роза Сябитова показала, в каких условиях живет за городом
Роза Сябитова показала, в каких условиях живет за городом
Измены и разводы: чем обидели мужчины сестер Арнтгольц
Измены и разводы: чем обидели мужчины сестер Арнтгольц
Лазарев сдал кровь на национальность перед Евровидением
Лазарев сдал кровь на национальность перед Евровидением
«Я смирилась с тем, что сын не вернулся в родительский дом»
«Я смирилась с тем, что сын не вернулся в родительский дом»
Назван самый полезный суп
Назван самый полезный суп
7 самых красивых взрослых дочерей российских звезд
7 самых красивых взрослых дочерей российских звезд