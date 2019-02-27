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Гороскоп на сегодня: Скорпионам улыбнется удача, а у Водолеев – сложный период

Астрологический прогноз на 27 февраля всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 11:10
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pixabay

Овен

Задача хорошего начальника — правильно распределить обязанности между подчиненными. Вспомните об этом, когда вам выпадет возможность руководить.

Телец

День не принесет ничего сверхъестественного, он будет похож на предыдущие и, возможно, последующие, если вы сами не решитесь изменить ситуацию.

Близнецы

Не лезьте в чужие дела, даже если вы совершенно уверены, что способны выполнить эту работу значительно лучше, чем тот, кому она поручена.

Рак

Вы стремитесь к безупречности, забывая о времени, затраченном на работу. Но сейчас важнее вовремя закончить проект, нежели делать из него "конфетку".

Лев

Сегодня вам придется забыть о принципах и промолчать. В любом возникшем конфликте стоит придержать язык, хотя правда и будет на вашей стороне.

Дева

В начатом сегодня деле следует рассчитывать только на себя, если вы изначально ждете чьей-то поддержки, значит ваше дело обречено на неудачу.

Весы

Будьте скромнее. Скорее всего, ваши старания произвести впечатление не достигнут результата. По крайней мере того, на который вы рассчитываете.

Скорпион

Сегодня удача обязательно вам улыбнется. Но даже в этом случае постарайтесь не делиться ни с кем своими планами на будущее. Лучше тактично промолчите.

Стрелец

Любые, даже самые незначительные перемены пойдут вам на пользу. А если ничего не происходит, то вам следует самостоятельно что-то в жизни изменить.

Козерог

Не пытайтесь в этот день выяснять отношения с начальником, избегайте споров и конфликтов. Да, это будет непросто, но необходимо если вам дорога работа.

Водолей

Вы сегодня будет явно не в числе тех, кого фортуна наградила своим вниманием. Переждите сложный период, вскоре ситуация изменится в вашу пользу.

Рыбы

У вас появится неплохой шанс поговорить с шефом о карьерных перспективах. Его нельзя упускать, кто знает когда еще появится такая возможность.

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Источник: Сегодня
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