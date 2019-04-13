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Гороскоп на сегодня: Стрельцам следует быть максимально осторожным, а Овнов ждут приключения

Астрологический прогноз на 13 апреля для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:10
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pixabay

Овен

Сегодня вас словно магнитом потянет на поиски приключений. Будьте внимательны и думайте о том, куда ваши действия и жажда новых впечатлений могут вас привести!

Телец

Подражать другим нет смысла, у вас свой путь, свои цели – добивайтесь задуманного. Оглядываясь на других, вы перестанете быть оригинальным, а, значит, конкурентоспособным.

Близнецы

Со следующей недели вас ожидает работа над новым проектом, поэтому в эти выходные нужно выделить некоторое время для детальной его проработки.

Рак

Можете позволить себе расслабиться и провести день в свое удовольствие. Никаких негативных эмоций нынешний день вам не принесет, если только вы сами не начнете искать себе проблем.

Лев

В ближайшее время грядут важные изменения в вашей жизни, которые в первую очередь отразятся на вашей профессиональной деятельности. Не паникуйте, тогда все сложится в вашу пользу.

Дева

Вас ожидает проблема выбора, касающаяся вашей работы. Не слушайте ничьих советов. Думать и выбирать придется самостоятельно, опираясь на свои убеждения.

Весы

Самое время планировать предстоящий отдых. Выслушайте близких, постарайтесь учесть их интересы, вместе обдумайте ситуацию и решите как вы его проведете.

Скорпион

Возможно, сегодня вы узнаете некую информацию, которая может испортить вам настроение. Правда данные могут оказаться ошибочны, поэтому не портьте себе выходные.

Стрелец

Сегодня вам следует быть максимально осторожным. Не ставьте на карту все, что у вас есть, в надежде получить еще больше. Сейчас удача не на вашей стороне и риск не будет оправдан.

Козерог

Фортуна не любит жалобщиков, а нынче она будет прислушиваться к вам особенно внимательно. Ваши мысли должны быть исключительно конструктивны — тогда у них будет шанс сбыться.

Водолей

Нынешний день необходимо посвятить отдыху, о работе даже не вспоминайте, для этого у вас есть суровые трудовые будни. Спланируйте день так, чтоб вы и отдохнуть успели, и на семью время осталось.

Рыбы

Сегодня вы сумеете доказать всем, кто в вас не верил, что вы способны не просто на многое, а можете горы свернуть, если только пожелаете. Такой шанс упускать нельзя!

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знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
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