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Гороскоп на сегодня: Стрельцов ожидают гонки на выживание, а Львам стоит поддаться силе любви

Астрологический прогноз на 21 февраля для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:05

Гороскоп на сегодня, 21 февраля 2020 года, говорит, что Стрельцов ожидают гонки на выживание, а Львам стоит поддаться силе любви. Читайте гороскоп на 21 февраля для всех знаков зодиака в нашей статье.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 февраля 2020 года, для Овна

Овнов сегодня ждут новые приключения, поэтому стоит воспользоваться этим днем.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 февраля 2020 года, для Тельца

Тельцам сегодня следует сосредоточиться на собственном развитии. Новая книга поможет вам в этом.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 февраля 2020 года, для Близнецов

Близнецы сегодня стремиться большего. Поэтому нужно сосредоточиться на своих мечтах.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 февраля 2020 года, для Рака

Ракам нужно "спрятаться в норку" и переждать бурю.

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pexels

Важные решения лучше принимать чуть позже.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 февраля 2020 года, для Льва

Львам стоит поддаться силе любви, ведь ваша вторая половинка этого только ждет.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 февраля 2020 года, для Девы

Девам нужно освоить новые знания, если они хотят продвигаться дальше по карьерной лестнице.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 февраля 2020 года, для Весов

Весам можно перестать быть такими уравновешенными и добавить в свою жизнь немного интриги.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 февраля 2020 года, для Скорпиона

Скорпионам нужно задуматься на собственнм поведением, возможно, не стоит хамить всем людям вокруг.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 февраля 2020 года, для Стрельца

Стрельцов сегодня ждут своеобразные гонки на выживание, поэтому – хорошо пристегните ремни безопасности.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 февраля 2020 года, для Козерога

Найдите новую стабильную работу с большими финансами, но после окончания периода ретроградного Меркурия.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 февраля 2020 года, для Водолея

Водолеи, позаботьтесь о своем здоровье. Посетите врача и сдайте анализы. Это только пойдет на пользу.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 февраля 2020 года, для Рыб

Рыбы, не бойтесь мечтать. Но просите во вселенной что-то конкретное и материальное.

Читайте также гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога.

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Источник: Сегодня
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