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Гороскоп на сегодня: Стрельцов ждет успех в делах, а Козерогам нужно заняться учебой

Астрологический прогноз на 15 мая для всех знаков зодиака

Анна Ковпак
Сегодня, 05:46

Астролог Варвара Левская дала прогноз на пятницу, 15 мая 2020 года. Старайтесь планировать свои дела, уделите время учебе и займитесь собой.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 мая 2020 года, для Овна

Не берите на себя слишком много- рискуете не справиться с нагрузкой. Все, к чему не лежит душа, реализовать не удастся. Старайтесь сохранять спокойствие, тогда сможете достичь большего.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 мая 2020 года, для Тельца

Новые деловые контакты и проекты лучше перенести на другой день. Займитесь тем, что приносит вам удовольствие и наслаждение. Никого не критикуйте и будьте сдержаннее.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 мая 2020 года, для Близнецов

Старые проекты удастся завершить быстро и эффективно, но на это понадобиться время – займитесь этим уже сейчас. Не пренебрегайте советами опытных людей – сейчас они будут уместны и полезны.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 мая 2020 года, для Рака

Можете легко справиться с задачей любой сложности, если только сконцентрируетесь на главном. Не бросайте слов на ветер, а свои усилия направьте в правильное русло – дом, семью, любимого человека.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 мая 2020 года, для Льва

Сегодня у вас появится отличный шанс сделать большой шаг в карьере и добиться профессиональных высот. Для этого необходимо сохранять спокойствие и свои идеи при себе. Вечер уделите планированию.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 мая 2020 года, для Девы

Вас ждет небывалый успех в профессиональных делах и карьере. Вот только начинать активные действия нужно только тогда, когда у вас есть четкий план. Не отказывайтесь от помощи – она сейчас будет уместна.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 мая 2020 года, для Весов

Сегодня у вас все будет получаться быстро и хорошо. Это поможет вам выделить немного времени для своих близких и любимого человека. Прогулка, посиделки за праздничным столом или даже простой телефонный звонок от вас сегодня способны порадовать лучше любого подарка.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 мая 2020 года, для Скорпиона

Идеальное время для различных переговоров, деловых встреч и заключения сделок. Первая половина дня должна быть просто усеяна подобными мероприятиями, иначе упустите хороший шанс. Вечером уделите время любимым занятиям и себе.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 мая 2020 года, для Стрельца

Сегодня вы можете достичь небывалого успеха в рабочих делах. Поэтому старайтесь как можно больше запланировать и сделать. В личной жизни ожидаются приятные события и хорошие новости.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 мая 2020 года, для Козерога

Новая информация будет даваться вам легко, поэтому постарайтесь получить ее как можно больше. Курсы, семинары, мастер-классы – все это порадует вас хорошим результатом. Главное – не тратьте время впустую, чтоб потом не кусать локти.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 мая 2020 года, для Водолея

Начинается довольно напряженный период – не все будет получатся идеально, но важно научиться контролировать себя. Это поможет вам сохранить хорошие отношения с коллегами и родственниками. Вечер уделите любимому человеку.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 мая 2020 года, для Рыб

Если начнете ставить перед собой реальные цели, плодотворно работать и не отвлекаться на мелочи, то сможете достичь хороших результатов. Не принимайте поспешных действий и смело просите о помощи. Вечер уделите себе и своим желаниям.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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