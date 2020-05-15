Гороскоп на сегодня: Стрельцов ждет успех в делах, а Козерогам нужно заняться учебой

Астрологический прогноз на 15 мая для всех знаков зодиака

Астролог Варвара Левская дала прогноз на пятницу, 15 мая 2020 года. Старайтесь планировать свои дела, уделите время учебе и займитесь собой.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 мая 2020 года, для Овна

Не берите на себя слишком много- рискуете не справиться с нагрузкой. Все, к чему не лежит душа, реализовать не удастся. Старайтесь сохранять спокойствие, тогда сможете достичь большего.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 мая 2020 года, для Тельца

Новые деловые контакты и проекты лучше перенести на другой день. Займитесь тем, что приносит вам удовольствие и наслаждение. Никого не критикуйте и будьте сдержаннее.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 мая 2020 года, для Близнецов

Старые проекты удастся завершить быстро и эффективно, но на это понадобиться время – займитесь этим уже сейчас. Не пренебрегайте советами опытных людей – сейчас они будут уместны и полезны.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 мая 2020 года, для Рака

Можете легко справиться с задачей любой сложности, если только сконцентрируетесь на главном. Не бросайте слов на ветер, а свои усилия направьте в правильное русло – дом, семью, любимого человека.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 мая 2020 года, для Льва

Сегодня у вас появится отличный шанс сделать большой шаг в карьере и добиться профессиональных высот. Для этого необходимо сохранять спокойствие и свои идеи при себе. Вечер уделите планированию.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 мая 2020 года, для Девы

Вас ждет небывалый успех в профессиональных делах и карьере. Вот только начинать активные действия нужно только тогда, когда у вас есть четкий план. Не отказывайтесь от помощи – она сейчас будет уместна.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 мая 2020 года, для Весов

Сегодня у вас все будет получаться быстро и хорошо. Это поможет вам выделить немного времени для своих близких и любимого человека. Прогулка, посиделки за праздничным столом или даже простой телефонный звонок от вас сегодня способны порадовать лучше любого подарка.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 мая 2020 года, для Скорпиона

Идеальное время для различных переговоров, деловых встреч и заключения сделок. Первая половина дня должна быть просто усеяна подобными мероприятиями, иначе упустите хороший шанс. Вечером уделите время любимым занятиям и себе.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 мая 2020 года, для Стрельца

Сегодня вы можете достичь небывалого успеха в рабочих делах. Поэтому старайтесь как можно больше запланировать и сделать. В личной жизни ожидаются приятные события и хорошие новости.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 мая 2020 года, для Козерога

Новая информация будет даваться вам легко, поэтому постарайтесь получить ее как можно больше. Курсы, семинары, мастер-классы – все это порадует вас хорошим результатом. Главное – не тратьте время впустую, чтоб потом не кусать локти.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 мая 2020 года, для Водолея

Начинается довольно напряженный период – не все будет получатся идеально, но важно научиться контролировать себя. Это поможет вам сохранить хорошие отношения с коллегами и родственниками. Вечер уделите любимому человеку.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 мая 2020 года, для Рыб

Если начнете ставить перед собой реальные цели, плодотворно работать и не отвлекаться на мелочи, то сможете достичь хороших результатов. Не принимайте поспешных действий и смело просите о помощи. Вечер уделите себе и своим желаниям.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

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