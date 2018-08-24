Гороскоп на сегодня: Тельцам нельзя отступать от своих планов, а Водолеям – поддаваться на провокации

Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Овен

Как бы вы ни старались, но сегодня вы будете отвлекаться на любые посторонние шумы, которые будут мешать вам сосредоточиться на рабочем процессе.

Телец

Не отступайте от своих планов. Разрабатывайте одно направление, которое вы определили для себя на данный момент и верьте в свой успех, вам это необходимо.

Близнецы

Благоприятный день для того, чтобы завершить все текущие дела. Возможно, ради этого вам придется задержаться в офисе. А за новые дела пока не беритесь.

Рак

День чреват скандалом, если вы будете бесконечно отвлекаться от работы. Для начала выполните взятые обязательства, а затем уделите время коллегам.

Лев

Не конфликтуйте с окружающими, ибо любой спор может иметь куда более серьезные последствиями для вашего дела, чем можно было предположить.

Дева

Сегодня вам не придется скрывать что-либо от ваших родных и близких, поскольку никакая утечка информации не сможет повредить вашему делу.

Весы

Сегодня могут возникнуть непредвиденные задержки и недочеты в отлаженных, казалось, проектах. Во всем остальном день будет благоприятным.

Скорпион

Соблюдайте осторожность и не хватайтесь за все дела подряд. Пока не разберетесь со старым грузом проблем, не спешите взваливать на себя новый.

Стрелец

Сегодня вам придется целый день заниматься совершенно бесполезными, на ваш взгляд, делами. Правда, вскоре вы поймете, насколько важны эти процессы.

Козерог

Не торопитесь принимать решения: скорее всего, они окажутся поспешными и недостаточно зрелыми. Лучше обдумайте еще раз все детали.

Водолей

Есть вероятность, что вас намеренно хотят вывести из себя, вам следует стоять на своем, не поддаваться на провокации и не спорить с окружающими.

Рыбы

Сегодня хороший день для того, чтобы подумать над инвестированием какого-либо приоритетного проекта. Определитесь только, какого именно.