Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно побыть наедине, а Скорпионам не спешить в работе

Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня. Фото: depositphotos

Овен

Если сегодня вы не сможете сохранить равновесие между крайностями, то рискуете не только пустить под откос свою карьеру, но и поссориться с близкими людьми.

Телец

Нынче звезды рекомендуют вам провести как можно больше времени наедине с собой, помечтайте о будущем. Единственное условие — ни единой мысли о работе.

Близнецы

Не спешите заканчивать работу над проектом, даже если все указывает на то, что вы близки к финалу. Завтра вас посетит мысль, достойная реализации.

Рак

Сегодня вам предстоит победить не только текущие проблемы, но и себя, свои амбиции, желания и надежды на то, что скоро наступит желанный отдых.

Лев

Никаких активных действий сегодня не предпринимайте. Приложенные усилия окажутся ничтожными по сравнению с тем, что вы должны были сделать.

Дева

Поговорите с шефом о том объеме работы, который он вам дает, возможно, он сможет перераспределить задания так, что вам они станут по силам.

Весы

Ввиду того, что не за горами некое крайне ответственное мероприятие, сегодняшний день стоит посвятить подбиранию разнообразных "хвостов".

Скорпион

Если вы будете выполнять ваши непосредственные рабочие обязанности на скорость, наверняка упустите из виду пару-тройку важных мелочей.

Стрелец

Сегодня вам пригодятся знания, которые вы получили в училище или вузе, даже если тогда они вам казались совершенно непригодными для реальной жизни.

Козерог

Нынче подходящий день для принятия непростых управленческих решений. Если справитесь — считайте, что вам крупно повезло и победа не за горами.

Водолей

Есть вероятность, что вы вступите в конфликт с законом. Вряд ли он окажется фатальным для вашей карьеры, однако несколько неприятных минут доставит.

Рыбы

Если вы вдруг почувствуете, что возникла необходимость срочно приступить к работе, начинайте сразу — это рвение к труду впоследствии окупится.