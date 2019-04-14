Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно позаботиться о здоровье, а Водолеям не стоит давать в долг

Астрологический прогноз на 14 апреля для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: pexels.com

Овен

Нынче вы будете настоящим оратором, который способен заставить всех поверить в свои речи. А это значит, что вы сможете договориться с кем угодно и о чем угодно!

Телец

Сегодня вам стоит сосредоточиться на личной жизни, а так же уделить внимание собственному здоровью. Все остальные вопросы вполне можно отложить до понедельника.

Близнецы

В этот день вы с легкостью преодолеете все сложности. Но не стоит надеяться, что и в дальнейшем, все будет идти как по маслу, скорее наоборот, поэтому будьте готовы оперативно решать проблемы.

Рак

Обстоятельства сегодня складываются не в вашу пользу. Придется отложить домашние дела, забыть об отдыхе и часть времени и сил посвятить решению рабочих вопросов.

Лев

Вам следует внимательно следить за развитием событий, но не вмешиваться в процесс до тех пор, пока не поймете, что вы в состоянии решить возникшие проблемы.

Дева

Звезды рекомендуют вам держать язык за зубами: есть опасность сболтнуть лишнее. Сейчас не время открывать все карты, вскоре у вас появится более благоприятный момент для реализации задуманного.

Весы

Позвольте себе побыть легкомысленным и непредсказуемым. Попробуйте освободиться от стереотипов и вы найдете новый способ справиться с проблемами.

Скорпион

Если вам поступит заманчивое предложение – не спешите соглашаться. Наведите справки, обдумайте детали, подождите пару дней. В итоге сделка окажется гораздо выгоднее, чем вы могли себе представить.

Стрелец

Времени для раздумий сегодня не будет. Так что поверьте в себя и действуйте решительно. И это касается не только рабочих моментов, но и личной жизни.

Козерог

Возможно, до сегодняшнего дня вы сомневались в правильности выбранной дороги. Но сегодня вам выпадет шанс, чтобы наконец-то понять, что вы сделали правильный выбор.

Водолей

Нынче не самый подходящий день для проявления щедрости. Деньги, данные в долг, вряд ли вернутся к вам в скором времени. Не отказывайте тому, кому понадобится ваша помощь, любая, кроме материальной.

Рыбы

Наслаждайтесь свободным днем. Что бы вы ни задумали, все произойдет так, как вы хотите. На вечер не планируйте ничего развлекательного, вам необходимо отдохнуть и набраться сил перед сложной трудовой неделей.

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