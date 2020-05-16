Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно все тщательно обдумывать, а Близнецов ждут перемены

Астрологический прогноз на 16 мая для всех знаков зодиака

Астролог Варвара Левская дала прогноз на субботу, 16 мая 2020 года. День обещает быть насыщенным различными событиями и реализацией всего задуманного и запланированного.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 мая 2020 года, для Овна

Сегодня вас ждет насыщенный день, полон различных событий и работы. Можете планировать рабочие дела и встречи – все будет иметь успех. Вопросы, которые будут у вас возникать, старайтесь решать спокойно и размеренно.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 мая 2020 года, для Тельца

Чтобы добиться хороших результатов, важно выбрать правильное направление вашей деятельности. Но прежде чем что-либо предпринимать, обдумайте все хорошо. Это касается как рабочих, так и любовных дел. Будьте бдительны.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 мая 2020 года, для Близнецов

Вас ждут серьезные изменения как в профессиональной, так и в личной жизни. Скорее всего они будут позитивными, но вы должны быть к ним готовы. Вас ждут новые интересные знакомства и полезные деловые контакты.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 мая 2020 года, для Рака

Если хотите получить хороший результат – придется приложить немного усилий. Старайтесь больше общаться и не замыкаться в себе. Вечер уделите себе и любимым увлечениям.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 мая 2020 года, для Льва

Хороший период для тех, кто занимается серьезными делами и у кого работа связана напрямую с документами. Сможете достичь хороших результатов и заключить важные сделки, если не будете сидеть сложа руки. Старайтесь не напрягать своих близких нравоучениями.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 мая 2020 года, для Девы

Сегодня удачный день для различных поездок, работы с информацией и налаживания деловых контактов. Можете рассчитывать на поддержку родных и близких. Вечер уделите себе и своим увлечениям.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 мая 2020 года, для Весов

Вас ждет сегодня благоприятный день для реализации новых идей и задумок. В отношениях с любимым человеком проявите терпение и благоразумие – таким образом сможете избежать ссор и выяснения отношений. Проявите внимание к своему здоровью.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 мая 2020 года, для Скорпиона

Полагайтесь на свою интуицию. Избегайте напряженности в отношениях с любимым человеком. В рабочих делах не стоит смешивать личное и профессиональное. Это может помешать реализации задуманного ранее.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 мая 2020 года, для Стрельца

Перестаньте отвлекаться на мелочи и возьмитесь за давно отложенные дела. У вас появится прекрасная возможность помочь кому-то и проявить сострадание. Берегите свои деньги и проанализируйте бюджет, чтобы избежать лишних трат.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 мая 2020 года, для Козерога

Удачный период для решения рабочих дел и совершения серьезных сделок. В любовных отношениях вас ждет успех – смело знакомьтесь, проявляйте инициативу, идите на свидание. Больше времени проводите со своими родными.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 мая 2020 года, для Водолея

Чтобы добиться успеха на профессиональном поприще, нужно проявить инициативу. Неприятности на работе могут спровоцировать неприятную ситуацию в личных отношениях. Старайтесь не упускать возможность сохранить мир с любимым человеком и уладить рабочие вопросы.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 мая 2020 года, для Рыб

Благоприятный день, чтобы заняться поиском необходимой информации и взяться за новые дела. Родным людям уделите внимание и одарите заботой – они им нужны сейчас как никогда. Вечер уделите себе и своим увлечениям.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться