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Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно затянуть пояса, а Львам перестать гоняться за мечтами

Астрологический прогноз на 25 февраля для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:04

Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2020 года, говорит, что Тельцам нужно затянуть пояса, а Львам перестать гоняться за мечтами. Читайте гороскоп на 25 февраля для всех знаков зодиака в нашей статье.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2020 года, для Овна

Вы выбрались из любовного треугольника, поэтому лучше больше туда не попадайте.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2020 года, для Тельца

Сегодня возможные финансовые трудности. Следует затянуть пояса.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2020 года, для Близнецов

Сложное время безденежья закончился, но еще не время попусту тратить деньги.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2020 года, для Рака

Вы успешно сдали экзамен на профессиональное мастерство, поэтому продолжайте в том же духе.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2020 года, для Льва

Не стоит бегать за пустым мечтами, не все они смогут стать реальностью.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2020 года, для Девы

Сейчас не время для побед. Поэтому "придержите коней".

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2020 года, для Весов

Не стоит ожидать кардинальных изменений в вашей жизни. Колесо Фортуны еще не перевернулось.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2020 года, для Скорпиона

Сегодня следует проявить всю силу, на которую вы способны. Вы можете достичь большего.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2020 года, для Стрельца

Сегодня – не день для любовных приключений. Лучше займитесь планированием свидания.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2020 года, для Козерога

Наступает сложный период, во время которого вам придется столкнуться лицом к лицу со своими комплексами.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2020 года, для Водолея

Найдите гармонию внутри себя и вам станет лучше.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2020 года, для Рыб

Несчастье закончилось. Впереди ожидает светлое будущее.

Читайте также гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога.

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Источник: Сегодня
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