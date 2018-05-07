Гороскоп на сегодня: Тельцов ждет нелегкий выбор, а Водолеев – успех в финансовых делах
Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака
Овен
Если вам действительно нравится ваша работа, можете смело брать на себя любую ответственность.
Телец
Вас ждет нелегкий выбор: с одной стороны будет возможность понятная, но не блестящая, с другой — великолепная, но вероятно обманчивая. Выбор за вами.
Близнецы
Сменив обстановку и посмотрев на проблему с другой стороны, вы поймете, как действовать дальше. Доверьтесь интуиции — она не подведет.
Рак
Не пытайтесь доказать, что вы лучше, чем есть. Ваши чрезмерные усилия будут казаться нелепыми.
Лев
Подумайте, какие последствия может иметь то, что вы собираетесь реализовать, и откажитесь от своей затеи.
Дева
Нынешний день поможет вам наладить отношения с теми, кто от вас далеко. Попробуйте восстановить все связи сразу.
Весы
Неординарное мышление и необычный подход к повседневным делам помогут вам иначе взглянуть на проблемы и решить их.
Скорпион
Иногда стоит забыть о своих принципах или промолчать. Таким образом вы добьетесь большего.
Стрелец
Будьте осторожны и не ввязывайтесь в аферы, избегайте всех неблагонадежных предложений и даже тех, которые лишь кажутся вам сомнительными.
Козерог
Четко представляйте, чего вы хотите достичь, и не поддавайтесь на убеждения тех, кто намерен заставить вас свернуть с пути.
Водолей
Нынешним днем ваши финансовые дела будут чрезвычайно успешными. Ими и занимайтесь.
Рыбы
Вряд ли стоит сидеть сложа руки в надежде на то, что кто-нибудь поможет вам справиться с возникшими трудностями.