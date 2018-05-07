Гороскоп на сегодня: Тельцов ждет нелегкий выбор, а Водолеев – успех в финансовых делах

Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Овен

Если вам действительно нравится ваша работа, можете смело брать на себя любую ответственность.

Телец

Вас ждет нелегкий выбор: с одной стороны будет возможность понятная, но не блестящая, с другой — великолепная, но вероятно обманчивая. Выбор за вами.

Близнецы

Сменив обстановку и посмотрев на проблему с другой стороны, вы поймете, как действовать дальше. Доверьтесь интуиции — она не подведет.

Рак

Не пытайтесь доказать, что вы лучше, чем есть. Ваши чрезмерные усилия будут казаться нелепыми.

Лев

Подумайте, какие последствия может иметь то, что вы собираетесь реализовать, и откажитесь от своей затеи.

Дева

Нынешний день поможет вам наладить отношения с теми, кто от вас далеко. Попробуйте восстановить все связи сразу.

Весы

Неординарное мышление и необычный подход к повседневным делам помогут вам иначе взглянуть на проблемы и решить их.

Скорпион

Иногда стоит забыть о своих принципах или промолчать. Таким образом вы добьетесь большего.

Стрелец

Будьте осторожны и не ввязывайтесь в аферы, избегайте всех неблагонадежных предложений и даже тех, которые лишь кажутся вам сомнительными.

Козерог

Четко представляйте, чего вы хотите достичь, и не поддавайтесь на убеждения тех, кто намерен заставить вас свернуть с пути.

Водолей

Нынешним днем ваши финансовые дела будут чрезвычайно успешными. Ими и занимайтесь.

Рыбы

Вряд ли стоит сидеть сложа руки в надежде на то, что кто-нибудь поможет вам справиться с возникшими трудностями.