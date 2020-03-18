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Гороскоп на сегодня: Тельцов ждут новые знакомства, а Близнецов – поддержка родных

Астрологический прогноз на 18 марта для всех знаков зодиака

Варвара Левская
Сегодня, 05:38

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2020 года, для Овна

На работе не все будет идти гладко, но не стоит отчаиваться – в чем-то другом обязательно выиграете. С близкими людьми следует быть предельно терпимыми и понимающими.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2020 года, для Тельца

Сегодня можете смело заводить новые знакомства, назначать встречи и переговоры. Но не стоит рассчитывать исключительно на выгоду из этих взаимоотношений. Ведь вы можете получить гораздо большее.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2020 года, для Близнецов

Сегодня вы можете почувствовать волнение из-за того, что на работе не все идет так, как вы себе планировали. Но не стоит отчаиваться – это явление временное. Получите дозу тепла и взаимопонимания от ваших родных и близких людей.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2020 года, для Рака

Сейчас вы полны энергии и сил достаточно на то, чтобы сделать даже больше, чем вы себе запланировали. Занятия спортом, генеральная уборка дома или курсы – все сможете легко освоить.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2020 года, для Льва

Постарайтесь сегодня быть внимательнее к своим родным и близким, не обделяя их вниманием. Любимого человека постарайтесь понять или хотя бы разобраться в его поступках в отношении вас. Вечером постарайтесь расслабиться.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2020 года, для Девы

Сегодня вам нужно будет принять немало серьезных решений, как по работе, так и касательно личных дел. При этом обязательно уделите время себе – шопинг, любимая косметическая процедура или теплая ванна с пеной помогут хорошенько расслабится.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2020 года, для Весов

Хороший день, чтобы проявить свою активность. Постарайтесь запланировать как можно больше полезных дел и браться за них незамедлительно. Вечер оставьте для себя и своих интересов.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2020 года, для Скорпиона

Не ограничивайте себя в своих желаниях, ставьте новые цели и смело их добивайтесь. Сегодня ваш любимый человек полностью вас поддержит в любых начинаниях, а встречи со старыми знакомыми наполнят необходимыми эмоциями. Наслаждайтесь этим.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2020 года, для Стрельца

Сегодня у вас появятся неплохие перспективы на профессиональном поприще, что может помочь вам получить не только премию, а и повышение. Встречи и новые проекты лучше отложить на другое время, а этот день уделить своим увлечениям.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2020 года, для Козерога

Сегодня вас ждет удачный день, когда все хорошо сложиться не только на профессиональном уровне, а и в отношениях с любимым человеком. Порадуйте себя обязательно какой-то приятной покупкой.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2020 года, для Водолея

На работе старайтесь не форсировать события – просто продолжайте выполнять свои обязанности, параллельно продолжая поиски того, что будет вам приносить не только удовольствие, а и финансовую выгоду. Вечер проведите с любимым человеком.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2020 года, для Рыб

Сегодня ваша улыбка и доброжелательность помогут вам горы свернуть. Вы сможете достичь успеха как в рабочих делах, так и в личных. Будьте милы и спокойны, тогда будете иметь все, что пожелаете.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Читайте также – общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака.

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Источник: Сегодня
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