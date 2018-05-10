Гороскоп на сегодня: у Близнецов будет непростой день, а Дев ждут полезные знакомства

Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знков зодиака.

Овен

Не спешите браться за сложные дела. Если вы сейчас бросите все и рванете вперед, вовсе не факт, что потом вы не откатитесь назад.

Телец

На службе у вас складывается весьма благоприятная ситуация. Оказавшись в нужном месте в нужное время, вы заработаете бонусы.

Близнецы

Денек предстоит не из легких. Из-за маленькой ошибки, допущенной в самом начале, все может пойти наперекосяк. Будьте внимательны.

Рак

Сегодня вы настолько уверены в своих силах, что становитесь слишком уязвимы. Не будьте так самонадеянны, береженого бог бережет.

Лев

Вам удастся уладить накалившуюся обстановку, покажите характер, особенно тогда, когда вы будете приводить дела в порядок.

Дева

Сегодня велика вероятность полезных знакомств, которые благоприятно повлияют на ваш карьерный рост и боевой настрой.

Весы

Не отчаивайтесь, если ваши планы оказались неосуществимы, это не более чем повод начать строить новые, учитывая прошлые ошибки.

Скорпион

Будьте сегодня готовы к тому, что вам вряд ли удастся отдохнуть. Дел окажется слишком много, и все нужно выполнить срочно.

Стрелец

Раньше времени с работы уйти не получится, поэтому не торопитесь, трудитесь в удобном для вас ритме, но качественно.

Козерог

Не стоит терять оптимизма, если все вокруг предстает в темных красках. Впереди вас ожидает очень выгодное предложение.

Водолей

Победа в недавно начатом деле, на которую вы так рассчитываете, достанется вам не так просто, придется потрудиться на результат.

Рыбы

Настройтесь на то, что первая половина дня пройдет спокойно, а вот вторая заставит вас немного побеспокоится.